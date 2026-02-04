ポンドはユーロに対して一時５カ月ぶりの高値付近まで上昇した。これについてアナリストは、リスクセンチメント改善と英中銀の今後の決定を巡る落ち着きが背景だと述べている。



ポンドとリスクセンチメントの正の相関関係が同通貨を押し上げており、ポンドの対ユーロでのレジスタンス水準を上抜けたことで強まっていると指摘。



英中銀は木曜日に金利を据え置くと予想されている。ポンド買いは、英中銀が追加利下げに対する慎重姿勢を変える可能性は限定的と見ており、利下げに投票する政策委員が２人を超える確率は低いと考えている可能性が高いという。



EUR/GBP 0.8631 GBP/USD 1.3685 GBP/JPY 213.10



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

