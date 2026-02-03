SUPER EIGHT大倉忠義、入所当時の山田涼介に衝撃「“え？何この子”」「これスターやん」

2月2日深夜放送のテレビ朝日系『MEGUMIママのいるBar』に出演したSUPER EIGHT・大倉忠義が、Hey! Say! JUMP・山田涼介を初めて見た際の印象を語った。

番組中、ジュニアの発掘や育成を手がける会社の代表も務めている大倉に対し、MEGUMIから「“こいつ絶対売れるな”みたいなのって（わかるの？）」と聞かれた大倉は、「売れるっていうのはちょっと難しいかもしれないですけど、人気が出そうなのは（わかる）」「大勢いて、目が行っちゃうみたいな子が」とコメント。

また、過去にそう思った人はいたかと聞かれると、大倉は「自分がプロデュースじゃないんですけど、Hey! Say! JUMPの山田涼介は、ジュニアで入ってきた瞬間から“え？何この子”みたいな感じでした。可愛すぎたんですよ」とコメント。

さらに、「入ったばっかりで、ステージで1人でライト浴びて踊ってたんですよ。いやもう、“これスターやん”って」と語っていた。