衆院選（2月8日投開票）で東京7区（港区、渋谷区など）に出馬している自民党の丸川珠代氏が3日、都内で街頭演説を行った。



【写真】幸せの絶頂だった…その後の波乱は想像もつなかい丸川氏と大塚氏の挙式

丸川氏は政治資金収支報告書に計822万円の不記載が発覚し、告発されたが2024年8月に不起訴となっていた。しかし、直後の同年10月の衆院選では落選していた。不記載問題については「そうですね、うん…みなさんにまだまだこれからご信頼を得られるように努力を重ねていかなければいけないことだと思います」と言葉をかみしめるように引き続き説明を尽くすとした。



夫で埼玉9区（飯能市、狭山市など）に出馬している大塚拓氏とやりとりしているのかという質問には「電話してもほとんどつながらないので、メッセージ残して…」と苦笑い。「『パパ頑張れ』って送ってますけど、『ママ頑張れ』が来ないんで」とポロリとこぼした。



自身も接戦とされる選挙を戦う中「大丈夫かな」と気遣いも。「いっぱいいっぱいなのかなと思って心配してます」と正直に明かした。「今回の選挙はやっぱり今までと全然違う選挙ですから。どれだけ、みなさんの信頼をもう一度得ていけるかということ、それぞれに頑張っております」と夫婦で“信頼回復”がカギとなっていることを自らに言い聞かせるように語っていた。



東京7区ではほかに、チームみらい・峰島侑也氏、日本維新の会・渡辺泰之氏、中道改革連合・松尾明弘氏、参政党・石川友梨香氏、国民民主党・江伸子氏が出馬している。



（よろず～ニュース編集部）