フリーアナウンサーの宇賀なつみ（39）が、“アフリカ最大のスラム街”で現地の子どもたちと触れ合う様子を公開した。

【映像】宇賀なつみの水着姿やスラム街の子どもたちとの写真

これまでもInstagramで、ペルーのマチュピチュ遺跡やボリビアのウユニ塩湖など、世界各地を旅する様子を発信してきた宇賀。2025年9月17日には俳優の清水みさととともに、アイスランドの温泉を満喫する水着姿も披露し、「入浴シーンセクシーですね」「満喫しているお二人可愛い」などと話題になっていた。

アフリカ最大のスラム街で子どもたちと触れ合う様子に反響

2026年2月2日の更新では、アフリカ最大のスラム街といわれるケニアのキベラスラムを訪れたことを報告。「スラムと聞くと怖くて危険な場所と思ってしまうけれど、実際はどうなのだろうか？ 世界の情勢や文化等、情報を伝える立場にもあるので、1度、自分の目で確かめてみたいと思っていました。無邪気で人懐っこい子どもたち。優しくて温かい大人たち。ただの通りすがりの外国人に過ぎない私は、ほんの一面をのぞいただけですが、ガイドに案内をしてもらった数時間に、様々な感情が入り混じりました」とつづり、キベラスラムの街並みや子どもたちと触れ合う様子を公開している。

この投稿には「子どもたちに人気ですね」「色々な世界を自分の目で見てる宇賀さんが、カッコよく憧れです！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）