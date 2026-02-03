今日、2月3日は節分です。

【写真を見る】パパだと気づかず泣き出す園児たち

熊本市内の幼稚園では、伝統行事の「豆まき」が行われ、園児の元に怖～い鬼が突然やってきました。

正体は園児のパパたちです。鬼に扮して、気合は十分。

一方、園児たちも思い思いのお面を被り、鬼を迎え撃つべく、気勢を上げます。

園児「えいえい、おー」

そして、いざ対面…。

パパ鬼「悪い子はいないかーーー」

園児「わーん」「わーん」

やっぱり泣き出す園児たち。パパ鬼たち、少し気合いが入りすぎてしまったのかもしれません。

ここで一旦休憩です。すると、先輩鬼から新米鬼へアドバイスが。

先輩パパ鬼「小さい子は難しいですもんね。ひたすら逃げて、先生の周りに固まりますもん。ばらけさせるように。年中さんになると向かってくるんで大丈夫ですよ」

綿密な打ち合わせをして、ここから後半戦です。

「怖くなかった」「やっつけた」

パパ鬼「まだまだいくぞ！えへへ！」

パパだと知らない子ども達は、最後まで泣き叫び、それでも勇敢に立ち向かっていました。

園児「鬼は外！やった！やった～！」「怖くなかった」「やっつけた」

嫌われ役を終えたパパ鬼たちは…。

パパ鬼「年にはかなわないですね、でも元気をもらったので楽しかったです」

「こっちが楽しませてもらいました。あと2人子どもがいるのでまた参加します」

無病息災を願って行われた豆まき、元気いっぱいの1年になりますように。