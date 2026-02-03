「日経225オプション」2月限プット手口情報（3日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、3日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 16( 16)
岩井コスモ証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
◯5万3875円プット
取引高(立会内)
ゴールドマン証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 129( 129)
BNPパリバ証券 52( 52)
松井証券 24( 24)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 10( 10)
SBI証券 14( 10)
バークレイズ証券 6( 6)
ビーオブエー証券 5( 5)
楽天証券 6( 4)
◯5万4125円プット
取引高(立会内)
モルガンMUFG証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
松井証券 4( 4)
バークレイズ証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
シティグループ証券 100( 0)
◯5万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 50( 50)
BNPパリバ証券 27( 27)
バークレイズ証券 36( 16)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 6( 6)
楽天証券 6( 6)
マネックス証券 5( 5)
SBI証券 8( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万4625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万4750円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 16( 16)
岩井コスモ証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
◯5万3875円プット
取引高(立会内)
ゴールドマン証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 129( 129)
BNPパリバ証券 52( 52)
松井証券 24( 24)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 10( 10)
SBI証券 14( 10)
バークレイズ証券 6( 6)
ビーオブエー証券 5( 5)
楽天証券 6( 4)
◯5万4125円プット
取引高(立会内)
モルガンMUFG証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
松井証券 4( 4)
バークレイズ証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
シティグループ証券 100( 0)
◯5万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 50( 50)
BNPパリバ証券 27( 27)
バークレイズ証券 36( 16)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 6( 6)
楽天証券 6( 6)
マネックス証券 5( 5)
SBI証券 8( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万4625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万4750円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース