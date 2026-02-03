2月3日、高石あかりがInstagramを更新した。

【写真】落花生の粒が頭にくっついたお茶目SHOTも公開

現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』にて、ヒロイン・松野トキ役を務めている高石。同日に大阪府・寝屋川市の成田山不動尊にて行われた「節分祭」には、同作で共演するトミー・バストウ、岡部たかしと共に参加した。

今回の投稿では、高石は、「成田山節分祭に参加させていただき、豆全力撒きしてきました。」「皆さんからの声援や笑顔にとてもパワーを頂き、すでに福が訪れたような気持ちです。」「ばけばけと皆さんに大きな福が訪れますように！」とコメントし、赤い裃を着た姿や、笑顔を見せる全身ショットを公開。

続けて、「全力で撒いたこと、トミーさんの撒く落花生が度々頭を通過して行ったこと、などありこれです」と綴り、髪に落花生の粒がついたアップSHOTも掲載していた。

この投稿に対し、ファンからは、「衣装が可愛いです」「笑顔が素敵です」「てんしちゃん…」「豆まきお疲れ様でした」などの反響が集まっている。

高石は、2019年より俳優活動を本格化させ、2021年に公開された映画『ベイビーわるきゅーれ』で激しいアクションに挑戦し、一躍ブレイク。若手の実力派女優として、引く手あまたの存在となっている。

画像出典：高石あかりオフィシャルInstagramより

※高石あかりの「高」ははしごだか