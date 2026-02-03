ソニーは、同社初だというイヤーカフ型の完全ワイヤレスイヤホン「LinkBuds Clip」を2026年2月6日に発売する。小型軽量で長時間装着しても疲れにくく、耳をふさがず快適な装着性を実現。周囲の音を聞きながら、音楽や動画などのコンテンツを同時に楽しめる。

タップ操作で切り替えられる3つのリスニングモード搭載

「スタンダード」「ボイスブースト」「音漏れ低減」の3つのリスニングモードを搭載し、周囲の環境やコンテンツに合わせて使い分けられる。各モードはタップ操作で手軽に切り替えられ、会話や環境音を聞きながら、快適な"ながら聴き"を実現した。

本体のみで最長約9時間、充電ケースと組み合わせれば合計最長約37時間の連続再生が可能。3分の充電で1時間の再生ができる急速充電機能を搭載する。IPX4防滴性能を備え、汗や雨を気にせず使用可能だ。

高音質技術「DSEE」により、圧縮音源やストリーミングサービスの音を、豊かで自然な音質にアップスケーリングするほか、10バンド対応のイコライザーで自分好みの細かなカスタマイズができる。

また、通話関連では、AI（人工知能）を活用したノイズリダクション処理により周囲の環境音を低減し、骨伝導センサーが声を正確にとらえ、騒がしい環境でも自然な会話が可能だ。

カラーはラベンダー、グレージュ、グリーン、ブラックの4色。

市場想定価格は3万円前後（税込）。