ポケモンスタンプラリーや特別装飾！よみうりランド『ポケパーク カントー』オープン記念企画
ポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』が2026年2月5日にオープンする遊園地「よみうりランド」
『ポケパーク カントー』のオープンを記念し園内にて、ラリーイベントや特別装飾などが実施されます☆
よみうりランド『ポケパーク カントー』オープン記念企画
開催期間：2026年2月5日(木)〜4月5日(日) ※遊園地休園日を除く
※一部装飾は4月5日(日)以降も実施予定
開催場所：遊園地「よみうりランド」
2026年2月5日によみうりランド内にオープンする、ポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』
600匹を超えるポケモンたちが暮らす世界を実際に歩いて体験することができます。
オブジェやショップのある「ポケパークエントランス広場」、緑豊かな多摩丘陵の地形を生かした森のエリア「ポケモンフォレスト」、グッズや飲食物などの購入を楽しめる「カヤツリタウン」という3つのエリアで構成されています。
そんな『ポケパーク カントー』のオープンを記念し、園内にて様々なイベントを開催。
園内4か所を巡ってピカチュウ・イーブイのスタンプを集めるラリーや、アトラクションやゴンドラ乗り場、入園口周辺などに『ポケパーク カントー』仕様の装飾が実施されます。
また、園内飲食店舗で販売している一部のフード・ドリンクを『ポケパーク カントー』デザインのパッケージで提供されるなど、新施設のオープンを一体となって盛り上げます☆
『ポケパーク カントー』オープン記念スタンプラリー
料金：無料 ※ラリー用紙がなくなり次第終了
ラリー用紙配布場所：正面入園口スカイゲート、お化け屋敷前のりもの券売場
専用台紙にスタンプを集める『ポケパーク カントー』オープン記念スタンプラリーを実施。
園内4か所を巡って「ピカチュウ」と「イーブイ」のスタンプを集めるラリーイベントです。
ゴンドラ「スカイシャトル」山麓乗り場装飾
京王よみうりランド駅側のゴンドラ「スカイシャトル」山麓乗り場を『ポケパーク カントー』仕様に装飾。
ゴンドラに乗車される方をポケモンたちがお出迎えします。
入園口・園内装飾
正面入園口スカイゲート装飾
対象エリア：正面入園口スカイゲート周辺、フラッグストリート
遊園地入園口及び園内の一部エリアに『ポケパーク カントー』仕様のフラッグや横断幕、のぼりを設置。
園内装飾
正面入園口スカイゲート周辺、フラッグストリートなどが装飾されます。
アトラクション装飾
対象機種：Sky-Go-LAND、ミルキーウェイ
園内に設置されているアトラクション「Sky-Go-LAND」と
「ミルキーウェイ」に『ポケパーク カントー』仕様の装飾を実施。
楽しいアトラクションと一緒に『ポケパーク カントー』の世界観を満喫できます。
飲食パッケージ装飾
園内飲食店舗で販売されている一部のフード・ドリンクを『ポケパーク カントー』のデザインのパッケージで提供。
「チュロス」や
「餃子ドッグ」
「からあげ」などと食べ歩きメニューや
ドリンクに注目です☆
※なくなり次第終了
スタンプを集めるラリーや、アトラクションやゴンドラ乗り場、入園口周辺などに『ポケパーク カントー』仕様の装飾を実施。
よみうりランドにて2026年2月5日より実施される『ポケパーク カントー』オープン記念企画の紹介でした☆
©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
