ガチファン永瀬廉がback numberを熱唱し清水依与吏も絶賛！「アカペラかっこいい」「熱弁かわいすぎる」「ぜひキンプリに楽曲提供を」
2月1日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』“back number”回にKing ＆ Princeの永瀬廉が出演。ガチファンとして楽曲の魅力を語る姿が、back number公式Xで公開されている。
【動画】永瀬廉がback numberを熱唱する『日曜日の初耳学』など①～③
■永瀬は好きな歌詞を抜粋し「日曜日」と「幸せ」を熱唱
永瀬はかねてからback numberのファンであることを公言。動画ではback numberの「日曜日」の《たとえ アイドルと付き合えなくたって 外車に乗れなくたって》のところを、「ここ好きなんですよね」と熱唱。
その映像をback numberが笑顔で見つめ、清水依与吏が「今後プロモーションは彼に任せる」と絶賛する様子も。
続けて永瀬は「幸せ」も長々と熱唱し、「超好きです」と告白した。
コメント欄には「キンプリに楽曲提供してほしい」「廉くんの影響でback number聴くようになりました」「back number愛を熱弁する廉くんかわいすぎる」「アカペラかっこいい」などといった声が続々と到着。
back number公式TikTokには、「日曜日」のライブ映像も公開されている。
また永瀬と原菜乃華が共演してる、ユニバーサル ミュージック「#プレイリスト聴こうよ」キャンペーン第4弾CM『令和の「恋の運命」篇』では、back numberの「クリスマスソング」、「ハッピーエンド」、「アイラブユー」 が起用されている。