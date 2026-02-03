2月1日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』“back number”回にKing ＆ Princeの永瀬廉が出演。ガチファンとして楽曲の魅力を語る姿が、back number公式Xで公開されている。

【動画】永瀬廉がback numberを熱唱する『日曜日の初耳学』など①～③

■永瀬は好きな歌詞を抜粋し「日曜日」と「幸せ」を熱唱

永瀬はかねてからback numberのファンであることを公言。動画ではback numberの「日曜日」の《たとえ アイドルと付き合えなくたって 外車に乗れなくたって》のところを、「ここ好きなんですよね」と熱唱。

その映像をback numberが笑顔で見つめ、清水依与吏が「今後プロモーションは彼に任せる」と絶賛する様子も。

続けて永瀬は「幸せ」も長々と熱唱し、「超好きです」と告白した。

コメント欄には「キンプリに楽曲提供してほしい」「廉くんの影響でback number聴くようになりました」「back number愛を熱弁する廉くんかわいすぎる」「アカペラかっこいい」などといった声が続々と到着。

back number公式TikTokには、「日曜日」のライブ映像も公開されている。

また永瀬と原菜乃華が共演してる、ユニバーサル ミュージック「#プレイリスト聴こうよ」キャンペーン第4弾CM『令和の「恋の運命」篇』では、back numberの「クリスマスソング」、「ハッピーエンド」、「アイラブユー」 が起用されている。

■back numberがゲスト出演した『日曜日の初耳学』

■back number「日曜日」ライブ映像

■永瀬が出演するユニバーサル ミュージックCM『令和の「恋の運命」篇』