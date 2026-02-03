【110円〜】はま寿司が「北海道・東北旨ねた祭り」を開催　“食事券1万円分”キャンペーンも

寿司チェーン「はま寿司」は、2月4日（水）から、「はま寿司の北海道・東北旨ねた祭り」を全国の店舗で開催する。※文中価格は税込

今回のフェアでは、三陸の海で育ったコクのある身が特長の「三陸産 大切り銀鮭」と、ホッケをサクサクの天ぷらで味わえる「北海道水揚げ ほっけの天ぷら握り」を110円で提供する。

また、ホタテのジューシーな味わいを楽しめる「青森県産 大粒蒸しほたて」、イカの甘みとウニの風味がマッチした「北海道産アカイカのうに和えつつみ」、秋田名物“いぶりがっこ”とクリームチーズの相性が良い「いぶりがっこクリームチーズ軍艦」も登場。至福の一貫シリーズでは、「いわて牛五ツ星握り」、「直火焼き牛たん握り」も販売する。

サイドメニューでは、宮城名物“ずんだあん”を春巻きの皮で包んだ「パリパリずんだ春巻（2本）」。はまカフェラボからは、チョコスポンジに生チョコホイップ、チョコソースで仕上げた「生チョコモンブラン」と、ショートケーキをイメージしたアイスやいちごゼリーを合わせた「berry cuteないちごパルフェ」が登場する。

さらに、はま寿司の公式Xでは、フェア開催を記念して、抽選で合計20名にはま寿司で使える「お食事ご優待券10,000円分」が当たるキャンペーンを実施する。

〈商品一覧〉

・三陸産 大切り銀鮭 110円

・北海道水揚げ ほっけの天ぷら握り 110円

・青森県産 大粒蒸しほたて 176円

・北海道産アカイカのうに和えつつみ 176円

・いぶりがっこクリームチーズ軍艦 176円

・いわて牛五ツ星握り 319円

・直火焼き牛たん握り 429円

・パリパリずんだ春巻（２本） 242円

・生チョコモンブラン 297円

・berry cuteないちごパルフェ 473円

★Xキャンペーン詳細★

【実施期間】

2026年2月3日（火）10:30〜2月5日（木）23:59

【応募方法】

[1]はま寿司公式アカウント（@hamasushi_jp）をフォロー

[2]「＃はま寿司北海道東北旨ねたこれ食べる」と【食べたいねた】を記載の上、はま寿司公式アカウントによるキャンペーン投稿を引用ポスト

公式Xでもキャンペーン実施

【賞品】

抽選で合計20名に、はま寿司で使える「お食事ご優待券10,000円分」をプレゼント

※画像はイメージ

※商品はなくなり次第終了

※一部商品は販売期間が異なる

※658店舗で販売予定