張本美和7位、伊藤美誠9位、早田ひな10位で上位変動なし 橋本帆乃香が11位、日本勢TOP100は13選手｜卓球女子世界ランキング（2026年第6週）
国際卓球連盟（ITTF）は2日、2026年第6週の世界ランキングを発表した。
■ランキング上位は今週も変動なし
女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が日本勢トップの7位をキープ。伊藤美誠（スターツ）が9位、早田ひな（日本生命）が10位となっている。
1位・孫穎莎、2位・王曼碰（ともに中国）を筆頭にランキング上位は今週も変動なし。
橋本帆乃香（デンソーポラリス）は11位をキープ。大藤沙月（ミキハウス）は14位、長粼美柚（木下アビエル神奈川）は15位と、それぞれ前週から順位を保っている。
また、木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）は22位、佐藤瞳（日本ペイントグループ）は23位で、いずれも変動なし。
横井咲桜（ミキハウス）は34位。赤江夏星（日本生命）、芝田沙季（日本ペイントグループ）はそれぞれ1ランクダウンし、40位、41位に。平野美宇（木下グループ）、出澤杏佳（レゾナック）もそれぞれ54位、88位と、前週から2ランクダウンとなった。
■日本女子選手の世界ランキング推移（2026年2月2日更新）
■トップ100以内の日本女子選手ランキング
7位 （-）：張本美和
9位 （-）：伊藤美誠
10位（-）：早田ひな
11位（-）：橋本帆乃香
14位（-）：大藤沙月
15位（-）：長粼美柚
22位（-）：木原美悠
23位（-）：佐藤瞳
34位（-）：横井咲桜
40位（↓ 39位）：赤江夏星
41位（↓ 40位）：芝田沙季
54位（↓ 52位）：平野美宇
88位（↓ 86位）：出澤杏佳