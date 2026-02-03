国際卓球連盟（ITTF）は2日、2026年第6週の世界ランキングを発表した。

■ランキング上位は今週も変動なし

女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が日本勢トップの7位をキープ。伊藤美誠（スターツ）が9位、早田ひな（日本生命）が10位となっている。

1位・孫穎莎、2位・王曼碰（ともに中国）を筆頭にランキング上位は今週も変動なし。

橋本帆乃香（デンソーポラリス）は11位をキープ。大藤沙月（ミキハウス）は14位、長粼美柚（木下アビエル神奈川）は15位と、それぞれ前週から順位を保っている。

また、木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）は22位、佐藤瞳（日本ペイントグループ）は23位で、いずれも変動なし。

横井咲桜（ミキハウス）は34位。赤江夏星（日本生命）、芝田沙季（日本ペイントグループ）はそれぞれ1ランクダウンし、40位、41位に。平野美宇（木下グループ）、出澤杏佳（レゾナック）もそれぞれ54位、88位と、前週から2ランクダウンとなった。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2026年2月2日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

7位 （-）：張本美和

9位 （-）：伊藤美誠

10位（-）：早田ひな

11位（-）：橋本帆乃香

14位（-）：大藤沙月

15位（-）：長粼美柚

22位（-）：木原美悠

23位（-）：佐藤瞳

34位（-）：横井咲桜

40位（↓ 39位）：赤江夏星

41位（↓ 40位）：芝田沙季

54位（↓ 52位）：平野美宇

88位（↓ 86位）：出澤杏佳