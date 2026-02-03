食楽web

●東京駅の東京ギフトパレットに新登場した注目スイーツを厳選してご紹介します。

JR東京駅八重洲北口改札を出てすぐの東京駅一番街にある東京ギフトパレット。彩り豊かなお土産やスイーツショップが並ぶこのエリアに、新作＆期間限定スイーツが続々と登場しています。

今回は1月末から登場した注目の最新スイーツをピックアップ。親しい方や家族へのお土産にはもちろん、日々の仕事で疲れた体と心を癒やす、自分へのご褒美としても最適な品ばかりです。ぜひチェックしてみてください。

イーブイ東京ばな奈「見ぃつけたっ」キャラメルモフアート味

8個入 1512円

『東京ばな奈ワールド』では、ポケットモンスターをテーマにした「ポケモン東京ばな奈」より、約4年ぶりの復活となる「イーブイ東京ばな奈」を販売しています。

ピカチュウと並ぶ人気ポケモン「イーブイ」をチョコ風味のスポンジケーキに描き、中には「キャラメルモフアート味（キャラメルマキアート風味）」のバナナカスタードクリームをたっぷりと充填。

柔らかなケーキからとろ～りとあふれ出すクリームの美味しさがたまりません。イーブイの表情デザインは全部で6種類。レア仕様の“ハート付きイーブイ”に出会えたら、いいことがあるかも！？

●DATA

販売期間：2026年1月14日（水）～4月19日（日）頃

あさぎり牛乳「ふんわりパンケーキサンド〈生チョコクリーム〉」

1個 300円

朝霧乳業が運営するスイーツブランド『あさぎり牛乳』の新作「ふんわりパンケーキサンド〈生チョコクリーム〉」は、チョコチップを忍ばせた生チョコクリームを、ふんわり焼き上げたココアパンケーキでサンドした一品。

パンケーキの優しい甘さと柔らかな食感、生チョコクリームの滑らかで濃厚なカカオの風味が奏でる至高のハーモニーが楽しめます。ちょっぴり大人なテイストに仕上がっています。

●DATA

販売期間：2026年1月15日（木）～

シナボン・シアトルズベストコーヒー「いちごティラミスクーラ」

1杯 680円

『シナボン・シアトルズベストコーヒー』の新作ドリンクは、いちごとティラミスの贅沢なフュージョンを味わえる「いちごティラミスクーラ」。

濃厚でコク深いマスカルポーネと上質なコーヒーをベースに、果肉が残る甘酸っぱいいちごソースを合わせ、天面にはココアパウダーをふりかけたクリームをたっぷりとトッピング。スプーンで食べるティラミスをそのままドリンクにしたような、贅沢で満足感あふれる一杯です。

●DATA

販売期間：2026年1月15日（木）～2月中旬（予定）