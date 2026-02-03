この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ロックバンド「QOOLAND」の平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で「バンドの損なパートと得なパートを元ユニバーサルのミュージシャンがぶっちゃける」と題した動画を公開。これから楽器を始める人に向けて、ボーカル、ギター、ベース、ドラムの各パートにおける「損得」を独自の視点で解説した。



動画で平井氏は、まずドラムについて言及。得な点として、音階がないため「曲を覚えるのが他のパートより楽」だとし、練習時間を短縮できるメリットを挙げた。一方で、「練習するのにお金がかかる」という経済的なデメリットを指摘。自宅での練習が難しく、スタジオを借りる費用が継続的に発生する点を「損」だとした。さらに、作曲に関わる機会が少なく、「権利ビジネスに参加できないのはものすごい損」と述べた。



次にベースは、「ダントツで簡単」と始めやすさを強調。機材も少なく済み、消耗品の交換頻度も低いことから経済的な負担が軽いとした。しかし、一人で演奏しても楽しみにくく、「一人だと何もできない」という孤独感がデメリットだという。また、経験則から「邪悪な女性が寄ってきやすい」という独特の人間関係リスクにも触れ、これが「一番の損」かもしれないと冗談めかした。



ギターは「一人で音楽を完結させられる」という強みがあり、作曲やプロデュースなど音楽家として長く活動できる可能性を秘めていると語る。その反面、習得の難易度が高く、機材への投資が嵩むため「とにかく最初にお金がかかる」と、リスクの高さを説明した。



最後にボーカルは「ハイリスクハイリターン」なパートだと断言。楽器が不要で、作詞作曲を手掛ければ「権利収入」という大きな利益を得られる可能性がある。しかし、自分自身が評価の対象となるため精神的な負担が大きく、バンドを始めるには他のメンバー3人からの「コンセンサスが必要」だと、その難しさを語った。最終的に平井氏は、総合的に見て「一番得なのはボーカル、一番損するのはベース」と結論付けた。