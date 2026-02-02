【義母！2週間預かって】子も巣立ち穏やかな日々！ワガママ義母は爆弾レベル＜第2話＞#4コマ母道場
義母が泊まりに来る――ママにとっては、かなり気力を使う一大イベントですよね。受け入れられる日数にも、人それぞれ限度があるはず。ではもし、その限度を超える滞在を希望されたら……あなたならどうしますか？
第2話 キツい義母
【編集部コメント】
子育てが一段落し、自分の時間を楽しみながら日々パートに励むイツキさん。一見問題のない毎日をおくっているようですが、実は市内には大きな爆弾（義母）が。良義母なら問題ないのかもしれませんが、「わがまま」「金遣いが荒い」「遺産を使い果たす」「キツい人」と不安なワードがずらり。義姉が1年前から面倒をみてくれているようですが、その同居はとても大変そうです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
