乃木坂46のスペシャルライブをABEMAで生放送決定！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にて乃木坂46のライブ『５th ALBUM MEMORIAL LIVE「My respect」』の模様を２月22日（日）18時および23日（月・祝）18時より、２日間にわたり生放送することを決定。さらに本公演に先駆け２月21日（土）18時より、アンダー曲やユニット曲などカップリング曲を中心にお届けするスペシャルライブ『乃木坂46 Coupling Collection 2022-2025』の模様も生放送する。なお、本放送の視聴チケットは２月１日（日）より販売中。
乃木坂46『５th ALBUM MEMORIAL LIVE「My respect」』は、１月14日（水）に発売した５thアルバム『My respect』を記念したスペシャルライブ。前作『今が思い出になるまで』以来、約７年ぶりとなる待望のオリジナルアルバムのリリースを祝し、本公演ではアルバム収録曲を中心に披露。また、29thシングル「Actually...」から最新シングル「ビリヤニ」までの楽曲を軸とした構成で、本公演で初披露となる楽曲も期待される特別なステージ。
さらに、本公演に先駆け、２月21日（土）18時より、５thアルバム『My respect』に収録される29thシングル「Actually...」から最新シングル「ビリヤニ」までの楽曲の中からアルバム未収録のアンダー曲やユニット曲などのカップリング曲を中心にお届けするスペシャルライブ『乃木坂46 Coupling Collection 2022-2025』の生放送も決定している。
(C)乃木坂46LLC
