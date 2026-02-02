Snow Manの目黒蓮が、『THE TIME,』（TBS系）、『めざましテレビ』（フジテレビ系）のエンタメコーナーに出演。

【画像】目黒蓮『THE TIME,』『めざましテレビ』オフショット／みずほ銀行の新CMオフショット

番組では目黒が出演する、みずほ銀行の新CM撮影現場に密着。番組公式Xでオフショットが公開された。

■ブルーパーカー姿でぬいぐるみを手にした目黒蓮

『THE TIME,』では、リラックス法についてトーク。オフショットはブルーのパーカーを着た目黒が、“めめ”と記された“シマエナガちゃん”を手に、くしゃっとした笑顔を見せている。

『めざましテレビ』では、CMのテーマにちなんで「Wにうれしかったこと」についてトークを展開。Snow Manのライブの話やメンバーとの思い出を語った。

オフショットは同じくブルーのパーカーを着た目黒が、“めざましくん”を手に、穏やかな表情を見せるカットが2枚公開。“めざましくん”を両手で優しく包み込むように持つ姿が印象的だ。

ファンからは「かわいい」「笑顔が眩しい」「めざましくんの持ち方がメロくてホンマに好き」「青いパーカーがとてつもなく爽やか」「満面の笑みの具現化」「尊い」「くしゃっと笑った時のシワ大好き」「めざましくんの扱いが優しくて大変よい」といった声が寄せられている。

■目黒蓮、みずほ銀行の新CMオフショット

Snow Man

