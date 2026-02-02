横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、夜景フレンチとショコラが彩る「バレンタインフェア2026」を開催。

2人の時間を楽しむ、苺シャンパンカクテルとショコラパフェ付き限定ディナーコースをはじめ、贈り物にもぴったりなマカロンやパンも展開されています☆

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「バレンタインフェア2026」

期間：2026年2月1日(日)より順次

予約・問い合わせ：レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00）、Web

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズが、夜景フレンチとショコラで彩る「バレンタインフェア2026」を展開。

ホテル最上階のフレンチレストラン「ベイ・ビュー」にて、横浜の煌めく夜景とともに楽しむ、バレンタインデー限定の特別コースが提供されています！

また、ペストリーショップ「ドーレ」では、バレンタインにふさわしい季節限定のチョコレートスイーツをラインナップ。

チョコレートをふんだんに使ったブレッドやマカロン、チョコレートケーキなどが販売されています☆

フレンチ「ベイ・ビュー」Valentine’s Special Course 〜二人で奏でるバレンタイン〜

料金：18,500円(税・サ込)

・乾杯シャンパンカクテル付

・フォトフレーム付き記念写真

・ホテルオリジナルボンボンショコラ チュアオ チョコレートボックス「La Legenda（ラ レジェンダ）」含む

期間：2026年2月1日（日）〜2月28日（土）

時間：

ランチ 11:30〜16:30(最終入店14:30)

ディナー 月〜金 17:30〜22:30(最終入店20:30)、土 17:00〜22:30(最終入店20:30)、日祝 17:00〜22:00(最終入店20:00)

メニュー：

・フレッシュレオナルド “あまおう”とモエ・エ・シャンドンの出会い

・ひとくちのお愉しみ 甘海老のタルタル キャビア

・帆立とノルウェ―産サーモンのコンフィ 金柑のソース ブロッコリームースと彩り野菜を菜園に見立てて

・フォアグラのロワイヤル トリュフのクリームソース

・オマール海老のビスク カフィアライム香るカプチーノ

・薔薇のグラニテ

・国産牛サーロインのグリル カカオ風味の赤ワインソース ビーツのピューレと季節の野菜

・パフェ オ ショコラ 紅茶のクリームとカカオニブのチュイル

・ショコラベリーティー

・パン各種

フレンチシェフ・郄木氏が手掛けるバレンタインメニューは、華やぎと繊細美が見事に調和し、1皿1皿が特別な1日を彩るコース。

大切なお二人のために創り上げるコースは、あまおうとモエ・エ・シャンドンを合わせたシャンパンカクテル「フレッシュレオナルド」からスタート。

甘海老とキャビアのアミューズや帆立とサーモンの前菜、フォアグラにトリュフの香りを重ねた温前菜など、季節感と食材の魅力を丁寧に引き出した1皿が提供されます☆

魚料理には、旨味を凝縮したオマール海老のビスクを、カプチーノ仕立てで用意。

メインディッシュには、カカオ香りが漂う赤ワインソースで仕上げた国産牛サーロインが登場し、バレンタインにふさわしい上品な1皿です。

デザートは、ショコラの魅力を存分に味わえる「パフェ オ ショコラ」を提供し、特別な夜の締めくくりを演出。

さらに、世界的に希少価値の高いベネズエラ産“チュアオカカオ”を使用した、ホテルオリジナルボンボンショコラ「La Legenda（ラ レジェンダ）」が、限定ギフトとしてプレゼントされます！

ペストリーショップ「ドーレ」チョコレートスイーツ

期間：2026年2月1日（日）〜3月31日（火）

時間：月〜土 10:00〜19:00、日祝 10:00〜18:00

場所：ペストリーショップ「ドーレ」(B1F)

ペストリーショップ「ドーレ」では、チョコレートをふんだんに使ったブレッドやマカロン、チョコレートケーキなどの季節限定スイーツを展開。

大切な方への贈り物から自分へのご褒美まで、幅広いシーンで利用できるラインナップになっています☆

マカロン チュアオショコラ

料金：5個入り 1,600円(税込)、10個入り 3,000円(税込)

「マカロン チュアオショコラ」は、新ペストリーシェフ 佐藤のスペシャリテ、マカロン。

“伝説のカカオ”とも称され、横浜ベイシェラトンホテルがシグニチャー食材として扱う希少なカカオ豆「チュアオ」が贅沢に使用されています！

香り豊かなチョコレートガナッシュと、しっとりとしたマカロン生地が溶け合い、チュアオ特有の深いコクとほのかな酸味を楽しめる一品です。

バゲットショコラフリュイ

料金：490円(税込)

フランスパン生地にココアパウダーとチョコチップ、オレンジピールを贅沢に練り込み、香ばしく焼き上げた「バゲットショコラフリュイ」

甘さと酸味のバランスが楽しめる、風味豊かな仕上がりです。

外はパリッと・中はしっとり食感で、チョコレートとフルーツの香りが広がる、贅沢な味わいを楽しめます！

ブレッドキャラメルショコラ

料金：440円(税込)

ミルクチョコレートのガナッシュとキャラメルナッツを包み込み、コクのある甘さと、香ばしい食感を楽しめる一品に仕上げた「ブレッドキャラメルショコラ」

アクセントとして、白ワインに漬けたクランベリーの爽やかな酸味が加えられています。

濃厚さの中にも軽やかな余韻を感じられる、バレンタインシーズン限定のパンです☆

ショコラーデン クーヘン

料金：1,100円(税込)

※2026年3月14日（土）まで

ベーカーシェフ森広が手掛ける「ショコラーデンクーヘン」は、世界のトップパティシエたちに愛されるヴァローナ社の高品質なチョコレートを贅沢に使用。

濃厚なチョコレートの風味としっとり食感を楽しめる、バレンタインやホワイトデーにぴったりの期間限定メニューです！

夜景フレンチとショコラが彩る、横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズのバレンタインフェア。

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの「バレンタインフェア2026」は、2026年2月1日より順次展開です！

