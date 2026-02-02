現役高校3年生で雑誌『Ray』専属モデルを務める本田紗来の“可愛すぎる”写真が公開。共演者から大絶賛されると、本田が「幼稚なことばっか考えてた（笑）」と当時を振り返った。

【映像】本田紗来の“可愛すぎる”修学旅行ショット

2月2日に配信されたABEMA『恋髪オーディション』の特別映像で、MCを務めるFRUITS ZIPPERの櫻井優衣、インフルエンサー・タレントのなえなの、本田の3人が、恋とヘアスタイルにまつわるトークを展開。高校生の時のヘアスタイルが話題になり、本田は「私の、可愛すぎる！？高校時代の写真です」と照れながら写真を披露した。

本田は「高校2年生の時、修学旅行で沖縄に行って」と、オリオンビールのTシャツを着て無邪気に両手ピースを決めた一枚について説明。櫻井となえなのは「可愛い〜！」と声を揃えた。

なえなのから「自分で変わったと思うところある？」と質問されると、本田は「高校3年生になって一年間、結構いろんなことがあって」と切り出し、2025年4月の『Ray』専属モデル就任が大きな転機と告白。「新たな一歩を踏み出したので。この自分を見ると、『何食べようかな』とか『家帰って何しようかな』みたいな、幼稚なことばっか考えてたので（笑）」と語った。そんな本田に、なえなのは「赤ちゃんだったんだね」と優しいまなざしを向けた。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクト。審査員には、日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-popアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が集結した。“恋髪見届け人”として、櫻井となえなの、本田が初MCを務める。