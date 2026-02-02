回転寿司チェーン「くら寿司」にて、人気キャラクター「mofusand」とコラボしたキャンペーンを開催！

にゃんこたちをモチーフにしたコラボメニューの販売や、「ビッくらポン！」にて描き下ろしのラバーチャームやクッションチャームが手に入るほか、ゲームにも「mofusand」のにゃんこたちが登場します☆

くら寿司「mofusand」コラボキャンペーン

開催期間：2026年2月6日（金）〜2月28日（土）

開催店舗：全国のくら寿司店舗

イラストレーター・ぢゅの氏が手がけるキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いたイラストシリーズ「mofusand」

SNSを中心に人気を集め、もふもふで愛らしいにゃんこたちの姿が多くのファンから親しまれています。

くら寿司にて初めて実施されるコラボキャンペーンでは、「mofusand」のにゃんこたちをモチーフとした全5種のコラボメニューを発売。

メニューにはにゃんこのピックが付いていたり、ナゲットが猫の形になっていたりと、見た目でも楽しめる内容となっています。

また、期間中に店舗の各テーブルにある皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」のゲーム動画がコラボ仕様となり、かわいいにゃんこたちが登場。

くら寿司でしか見られないオリジナルアニメーションが楽しめます。

さらに、その「ビッくらポン！」で当たりが出ると、くら寿司限定の特別な景品をプレゼント。

加えて第1弾、第2弾の計2回にわたり、税込み2,500円のお会計ごとに、キャラクターのイラストがあしらわれたクリアファイルや、描き下ろしの限定デザインのクッションチャームがプレゼントされます☆

にゃんこカップ寿司

価格：400円

販売期間：2026年2月6日（金）〜3月5日（木）

持帰り：不可

“細巻きに巻かれたにゃんこ”をイメージした「にゃんこカップ寿司」

人気のマグロと、食感のアクセントとなるきゅうり、華やかさをプラスするためイクラがトッピングされています。

淡い色合いのカップと、寿司にゃんがデザインされたピックを使用した、見た目もかわいい一品です。

にゃんごろスシサンド

価格：250円

販売期間：2026年2月6日（金）〜3月5日（木）

持帰り：不可

にゃんこが包まれている様子をイメージた「にゃんごろスシサンド」

シャリ・ランチョンミートカツ・マヨネーズ・だし巻きたまごが海苔で包んであります。

ランチョンミートを自社セントラルキッチンで衣付けしてカツにすることで、たまごとマヨネーズのまろやかさと合わさり、バランスのとれた味わいに仕上げられたメニューです。

ポテにゃげコンボ

価格：530円

販売期間：2026年2月6日（金）〜3月5日（木）

持帰り：不可

サメにゃんとアザラシがイラストされたかわいい容器に、猫型ナゲットとポテトが入った「ポテにゃげコンボ」

ナゲットには大豆ミートを使用しており、まるでお肉のような食感、風味に仕上げられています。

ケチャップを添えた、一人ではもちろん、シェアして味わうこともできるサイドメニューです。

※大豆由来の原材料が使用されています

くろにゃんチョコケーキ

価格：480円

販売期間：2026年2月6日（金）〜3月5日（木）

持帰り：不可

「mofusand」のキャラクター“くろにゃん”をイメージした「くろにゃんチョコケーキ」

サクサク食感のクランブルの上にキャラメルムースがあり、表面はショコラでコーティングしたドーム型ケーキです。

ケーキに三角のチョコをトッピングすることで、猫の形が再現されています。

にゃんにゃんチョコミルク

価格：480円

販売期間：2026年2月6日（金）〜3月5日（木）

持帰り：不可

チョコミルクとホイップの上に「mofusand」をレイアウトした「にゃんにゃんチョコミルク」

にゃんこたちがマフラーをつけて寄り添いあっているかわいいイラストがデザインされた食べられるシートが飾ってあります。

バレンタインの時期にぴったりなチョコレートドリンクです。

※一部店舗でコラボメニューの価格が異なります

※数量限定につき、予定数量に達し次第、販売終了となります

「ビッくらポン！」のゲームに全3種のコラボ動画が登場

実施期間：2026年2月6日（金）〜2月28日（土）

※「スマホで注文」のゲーム動画は「mofusand」ではありません

店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れることでゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」

「ビッくらポン！」にて「mofusand」とコラボしたオリジナル動画が楽しめます。

「待望の新しいサメスーツ」「ワクワクふくびき」「天空のくら寿司」の3つのアニメーションで、あたり・はずれのドキドキ、ハラハラ感が楽しめます。

「ビッくらポン！」くら寿司×「mofusand」オリジナルグッズ

実施期間：2026年2月6日（金）〜2月28日（土）※無くなり次第終了

「ビッくらポン！」で当たる、くら寿司×「mofusand」オリジナルグッズは全部で3種類。

「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！」が楽しめます。

ラバーチャーム

種類：全6種

キーホルダーとして愛用できるラバーチャーム。

にゃんこたちがくら寿司の人気メニュー「熟成まぐろ」や「サーモン」「えび天手巻き（一貫）」などのコスチュームを着た描き下ろしの限定デザインです。、ぜひくら寿司へお越しください。

アクリルステッカー

種類：全6種

にゃんこたちがかわいくデザインされたアクリルステッカー。

全6種類からいずれか1つがランダムでもらえます。

缶バッジ

種類：全10種

くら寿司のメニューと一緒ににゃんこたちが描かれた缶バッジ。

お皿の上で様々な表情をみせるにゃんこたちにほっこり癒やされそう☆

くら寿司×「mofusand」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

開催期間：

・第1弾：2026年2月6日（金）〜

・第2弾：2026年2月20日（金）〜

第1弾、第2弾の計2回にわたり、オリジナルグッズがもらえるプレゼントキャンペーンを実施。

税込み2,500円のお会計ごとに、キャラクターのイラストがあしらわれたクリアファイルや、描き下ろしの限定デザインのクッションチャームがプレゼントされます。

※お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでの注文は対象外）

【第1弾】クリアファイル

実施期間：2026年2月6日（金）〜無くなり次第終了

種類：全4種

配布人数：合計で先着30万名限定

着ぐるみ姿のにゃんこたちをデザインしたクリアファイル。

アザラシを抱っこしたりおすしをじっと見つめるにゃんこたちの仕草がとってもキュート☆

【第2弾】クッションチャーム

実施期間：2026年2月20日（金）〜無くなり次第終了

種類：全4種

配布人数：合計で先着30万名限定

バッグやリュックに付けて一緒にお出かけできるクッションチャーム。

くら寿司の人気メニューをモチーフにしたコスチュームがお似合いです☆

「mofusand」のにゃんこたちをモチーフにした期間限定メニューや、「mofusand」仕様の「ビッくらポン！」のゲームでドキドキを味わえるコラボ企画。

くら寿司にて2026年2月6日より期間限定で開催される「mofusand」コラボキャンペーンの紹介でした☆

