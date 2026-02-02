今週の12星座占い「山羊座（やぎ座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月2日（月）〜2月8日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月2日（月）〜2月8日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【山羊座（やぎ座）】
今週は気になる物事が増えてしまうかも。モヤモヤが続くと行動できなくなりそうなので、早めに解決していきましょう。1人で抱え込まないで、家族などに手伝ってもらうと◎ 恋愛面はサプライズがあるなど、心がときめく予感。デートをするときは、非日常的な場所に行ってみて。今まで以上に親しくなれるでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
家庭の問題を整理したり、自分が所属する組織を良くするタイミング。大変かもしれませんが、自分の強みにも気付けそう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
