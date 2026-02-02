江口のりこ、挨拶を無視された“因縁の相手”と戦い勃発「楽しみにしていたのに…」

本日2月2日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』3時間スペシャルは、「冬の伊豆半島 旬のグルメ探しSP」を放送。

MCのタカアンドトシ＆サンドウィッチマン、ドラマ『再会〜Silent Truth〜』に出演中の江口のりこが、静岡県・伊豆半島を舞台に“伊豆満喫ルート”を巡りながら冬の絶品グルメを探す旅を繰り広げる。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

今回の旅を「楽しみにしていた」という江口だが、懸念もあるそう。実は以前、テレビ局の廊下でトシとすれ違った際に江口が挨拶をしようとしたところ、トシに無視されたというのだ。

トシは「そんなわけない！」と必死に否定するが、言い訳をすればするほど確信犯だった可能性が濃厚となっていき、なんとも気まずい旅の幕開けとなってしまう。

はたして今回の旅で江口とトシはわだかまりを解いて、みんなで仲良くゴールできるのか？

◆「楽しみにしてたのに…」江口がガッカリ？

旅の道中では、江口の意外な趣味が明かされる。実はお笑いライブをよく見に行くそうで、タカトシやサンドの舞台に訪れたことも。

2年前に見に行ったタカトシの漫才を満喫したという江口は、同時にその一生懸命な姿に感動したそう。ところが、その直後にあの“無視事件”が起き、江口が抱いていた好感度が一気に下がってしまう？

そんなトシは、今回の旅で“堅物”っぷりが露呈し、江口のみならず一同は大ブーイング。たびたびド正論で一同を正したり、皆が寄り道を楽しんでいると旅を滞りなく進めるためにド真面目に促したり…。「（旅を）すごく楽しみにしていたのに…」と残念な表情を見せる江口は、「おまえのせいで」と言わんばかりに“視線”でトシを責める。

その様子にタカは「さすが俳優の力！」と絶賛し、一方のトシは「どこで俳優の力を使っているんですか！」とツッコむ。そんなトシVS江口の戦いが終始繰り広げられていく。

今回のゴールは、「伊豆の山奥にある摩訶不思議な秘境レストラン」。秘境にありながら海外の観光客の予約も殺到しているそうで、“注文の多いレストラン”としても知られているそうだが、それは一体どのようなレストランなのか？