リーグ・アン 25/26の第20節 ストラスブールとパリ・サンジェルマンの試合が、2月2日04:45にスタッド・ラ・メノにて行われた。

ストラスブールはホアキン・パニチェッリ（FW）、マーシャル・ゴドウ（MF）、フリオ・エンシソ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリ・サンジェルマンはブラッドリー・バルコラ（FW）、セニー・マユル（MF）、イブラヒム・ムバイエ（FW）らが先発に名を連ねた。

22分に試合が動く。パリ・サンジェルマンのセニー・マユル（MF）がゴールを決めてパリ・サンジェルマンが先制。

しかし、27分ストラスブールが同点に追いつく。ベン・チルウェル（DF）のアシストからゲラ・ドゥエ（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

パリ・サンジェルマンは後半の頭から選手交代。イブラヒム・ムバイエ（FW）からデジレ・ドゥエ（FW）に交代した。

59分、パリ・サンジェルマンは同時に2人を交代。セニー・マユル（MF）、ブラッドリー・バルコラ（FW）に代わりウスマヌ・デンベレ（FW）、李 剛仁（MF）がピッチに入る。

72分、ストラスブールが選手交代を行う。フリオ・エンシソ（FW）からラファエル・ルイス（MF）に交代した。

75分にパリ・サンジェルマンのアシュラフ・ハキミ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

81分パリ・サンジェルマンが逆転。ウォーレン・ザイールエメリ（MF）のアシストからヌノ・メンデス（DF）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

その後もストラスブールの選手交代が行われたがそのまま試合終了。パリ・サンジェルマンが1-2で勝利した。

なお、ストラスブールは90+6分にディエゴ・モレイラ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-02 06:51:06 更新