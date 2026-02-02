高校の部活動で代々受け継がれるアクエリアスがSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】こちらが話題のアクエリアス

「こちら20年前のアクエリアス 高校の部活にボトラーっていう役職があって代々受け継がれてる」



とその実物を紹介したのはSenaさん（@Sena80023590）。



実際には20年以上受け継がれているものだということで、いつの時代のものかは不詳だが、年代感のある1.5リットル入りのアクエリアスのペットボトル。中身は黄色に変色しており、購入から相当な年月が経っていることがうかがえる。



Senaさんにお話を聞いた。



ーーボトラーとはどんな役職だったのでしょうか？



Sena：毎年夏の合宿の時に先代のボトラーから指名で次のボトラーが決まります。ボトラーはあのアクエリアスを家に持って帰り、合宿など部活のイベントになると持ってきて、次の世代に渡してゆく役割でした。



ーーこのアクエリアスが保存されるようになった経緯は？



Sena：合宿で余ったアクエリアスを保管したことが始まりだったと聞いたことがあります。また、あのアクエリアスは昭和62年から受け継がれていることが判明しました。ボトルのデザインなどからもこれくらいの時期であると思われます。ふざけた伝統のようですがあのアクエリアスは部活内でとても大切にされていて、部活のシンボルのような存在でした。



ーー投稿に大きな反響がありました。



Sena：投稿が拡散されるにつれて、部活のOBだという方が4名コメントをしてくれました。OBのチャットでもツイートがバズったことで盛り上がっていて、部活のシンボルを通じてまた繋がったということはとても感慨深いものがあります。高校生のしょうもない伝統で笑ってくれた人がたくさんいることは冥利に尽きるばかりです。



SNSユーザー達から



「ボトラーの名に恥じない色合いの液体が…」

「20年前ではないと思う。もっと前。 30代の私の記憶では、10代の頃飲んでたアクエリアスのパッケージとまったく違う。 キャップも今の材質と違うんじゃない？アルミっぽく見える。 20年前は今の材質と同じ。」

「TLに見覚えのあるアクエリを見かけてほっこりしました。 (部昇格前の世代です。) 昭和62年が初代だったはずなので39年前のアクエリになりますね。」



など数々の驚きの声、情報提供が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんが所属した部活動でもこんなふうに代々受け継がれているものはあっただろうか？



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）