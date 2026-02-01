現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

その第六回「兄弟の絆」のあらすじが公式サイトにて公開されました。

＊以下第六回のネタバレを含みます。

大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。

＜第六回のあらすじ＞

大沢（松尾諭）に、信長(小栗旬)の暗殺を企てたという疑いがかかった。

小一郎(仲野太賀)の機転で、その場での手打ちは免れるが、このままでは鵜沼城に残った藤吉郎(池松壮亮)の命が危ない。

翌日までに大沢の無実を証明することになった小一郎は、調査に奔走しつつ、市(宮粼あおい)に信長への口添えを頼む。

だが市はそれを断り、信長のある過去を語って聞かせる。

翌日、手詰まりの小一郎は信長の前で驚きの行動に出てーー。