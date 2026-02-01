NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

このままでは鵜沼城に残った兄・藤吉郎の命が危ない。そこで小一郎が口添えを頼んだ相手は…

2月1日に放送された第五回「嘘から出た実」で、粗末な中村の小屋から引っ越したことが分かった木下一家。

その食事の様子を見てある異変に気付き、驚いた視聴者が多かったようで…

＜第五回のあらすじ＞

小牧山城に拠点を移した信長（小栗旬）は、織田家中で御前試合を開くことを決定。

小一郎(仲野太賀)は、試合で藤吉郎(池松壮亮)のライバル・前田利家（大東駿介）の鼻を明かすべく、一計を案じる。

そんな２人に、信長は美濃攻めに不可欠な鵜沼城の調略を申し付ける。



だが鵜沼城主・大沢次郎左衛門(松尾諭)は、これまで誰の説得にも応じていないという。

果たして小一郎たちは、大沢の心を動かすことができるのか？

家族が増えていた木下家

前田利家におくれを取る藤吉郎。御前試合で打ち負かしてその鼻を明かすとともに、信長に認められて、侍大将になる旨を木下家の食事の場で告げます。

すると藤吉郎を前に「そんなうまくいきましょうか。前田さまは槍の又左とも言われた手練れとお聞きしました」と口を開いた男性。そこには＜あさひの夫 甚助＞という表示が。

それから甚助が語る利家の武勇伝に耳を傾ける家族の様子が映し出されますが、姉・ともの隣で飯を頬張る男性には＜ともの夫 弥助＞と表示されます。

「そんな人を怒らせたら…」と続ける甚助を前に家族は沈黙しますが、小一郎は「心配ねえ。これでもわしらは日々手合わせしとるんじゃ」と話します。



その腕前の確かさを褒めると「ええこというのぉ…。さすがは小一郎じゃ」と喜んだ藤吉郎。

しかしあさひは「なんでもいいからはよ偉くなってお寧々さまと夫婦にならねば。小一郎兄さまがかわいそうじゃ」と告げると、小一郎は藤吉郎に気を遣っていたことを認めます。

続けてあさひは「わかる！わたしも姉様にずっとそう思ってたもん」と話すと、「はあ？どのみちあんたは相手がいなかったでしょ」と反論したとも。

するとあさひは甚助と二人で微妙な表情を見せるのでした。

視聴者の反応

戦での褒美などを糧にし、新たに立派な家へと移り住んでいた木下家。

一家そろっての食事の様子が描かれますが、いつの間にか藤吉郎・小一郎の姉・とも、妹・あさひが結婚していたことが判明。

しかもそれそれの夫が、「朝ドラ」を通じてよく知られている二人だったこともあって、ネットでは早速大きな反応が。

たとえばSNSでは「銭太郎の声⁉︎とはっとした笑」「『豊臣兄弟！』で『ばけばけ』銭太郎の前世が」「松野家が金持ちになってさびしくなった銭太郎が、戦国時代に転生してしまったじゃないか…」「弥助は寅子のお兄ちゃん！？」「上川周作さんと仲野太賀さん、『虎に翼』以来の、義理の兄弟の役なのね〜」といった声が広がっていました。

大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。