従来像を覆す攻撃的なカスタム仕様にも注目集まる！

2026年1月15日、ホンダの中国合弁会社 広汽ホンダはコンパクトカー「フィット」のマイナーチェンジモデルを正式に発表しました。

長年にわたり実用性の高さと扱いやすさで支持されてきたフィットですが、今回の改良ではデザイン面を中心に大きな変更が加えられ、これまでのイメージを塗り替える内容となっています。

【画像】超カッコイイ！ これが「タイプR」!?なホンダ新型「すごいフィット」の姿です！ 画像で見る（27枚）

また同時にカスタム仕様も公開され、ネット上では多くの反響が集まっています。

今回の改良でまず目を引くのは、従来の柔和なイメージを大きく覆すエクステリアです。

全体のラインは直線的な要素が強まり、フロントフェイスは一段と精悍な表情へと変化しました。

デイタイムランニングライトを上部に配置し、その下に独立したヘッドライトを組み合わせる構成は、近年の中国市場で支持されるデザイントレンドを意識したものです。

グリルも造形が見直され、コンパクトカーでありながら存在感のある顔つきが与えられています。

ボディサイズは全長4169mm×全幅1694mm×全高1537mmとされ、全長のみがわずかに拡大されました。

一方でホイールベースは2530mmを維持しており、取り回しの良さや室内の使い勝手といったフィットらしい長所はしっかりと受け継がれています。見た目を刷新しながらも、基本性能を犠牲にしていません。

室内に目を移すと、デジタル化の流れがより鮮明になっています。中央には10.1インチの大型ディスプレイが配置され、Apple CarPlayやHuawei HiCarに対応することで、スマートフォンとの連携が強化されました。日常使いにおける利便性を高める改良が、確実に積み重ねられています。

パワートレインは1.5リッター直列4気筒エンジンとCVTの組み合わせが継続され、大きな変更はありません。

グレードは一本化され、価格は6万6800元（約148万円）と、選びやすさを重視した設定になっています。

そして今回の発表でさらに話題を集めたのが、同時に披露されたカスタム仕様の存在です。

このモデルは、これまでの「親しみやすい実用車」というフィットの立ち位置を大きく飛び越えるもので、視覚的にはまるでレース専用車のような迫力を放っています。

カーボン調のボンネットには大型スクープが設けられ、フロント下部には大きなスプリッターやカナードが装着されています。

低く構えたサイドシルエットや派手なグラフィック、ホワイトホイールとレーシングタイヤの組み合わせも相まって、走りへの意識を強く感じさせる仕上がりです。リアには大型ウイングが備えられ、ハッチバックとは思えない存在感を演出しています。

EVが急速に普及する中国市場では、ガソリン車が埋没しやすい状況にあります。その中でフィットが生き残るためには、実用性だけでなく感情に訴える要素が不可欠です。

今回のカスタム仕様は、その象徴として強烈なメッセージを放っていると言えるでしょう。

発表後、ネット上ではさまざまな声が飛び交っています。「これ本当にフィット？」と驚く声がある一方で、「白ホイールがタイプRっぽくて好き」「ここまで振り切ったのは正直好きです」と好意的に受け止める意見も見られます。

また、「市販されたら一度実物を見てみたいです」「中国市場向けとはいえ攻めすぎでは」と冷静に分析する声もあります。

さらに、「昔のフィットのイメージが強いので戸惑います」「コンパクトカーで遊ぶ姿勢は面白いですね」「EV全盛だからこそ逆に目立ちます」「ホンダらしい挑戦だと思います」といった意見が続き、多様な反応がこのモデルへの関心の高さを物語っています。

こうした賛否を含めた注目そのものが、新型フィットの狙いを的確に示しているのかもしれません。