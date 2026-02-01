日本テレビ系列で現在放送中の篠原涼子主演『パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−』（毎週日曜よる10：30〜）。第4話「涙」が2月1日に放送予定です。

【写真】こずえと怜治のSNSでのやりとりが見つかり…？！

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

氷川拘置所の、女性が収容された区域『女区（じょく）』の区長・冬木こずえ役を篠原涼子。強盗殺人の罪で起訴され、氷川拘置所に移送されてきた未決拘禁者・日下怜治役をジェシー（SixTONES）。日下怜治の事件を担当している刑事・佐伯雄介役を藤木直人が演じる。

主題歌『Canaria』（カナリア）は、いきものがかりの水野良樹が作詞・作曲を手掛け、「鈴木雅之 feat. 篠原涼子」として鈴木と篠原が歌う。



日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』

＜前回のあらすじ＞

「俺は親父を殺してない」――。氷川拘置所『女区』の区長を務める刑務官・冬木こずえは、父親殺しの容疑で収容されてきた日下怜治の言葉に心を乱される。

「ここから逃がしてくれ。やったのは俺じゃない」と無実を主張する怜治。

もしそれが本当なら、なぜ弁護士にはっきり伝えないのか…こずえの追及に、怜治は「言えない」の一点張り。

犯行に使われたナイフからは怜治の指紋が検出され、現場での目撃情報もある。無実の可能性は極めて低いが、なぜか怜治の言葉がこずえの頭から離れず…。

そんな中、怜治は、脱獄を企てる死刑囚・鎧塚弘泰の信者・沼田貴史（久保田悠来さん）と西城直哉（小久保寿人さん）に接近。「自分も仲間に入れろ」と共闘を持ちかけるが…。

その直後、拘置所内で立て籠もり事件が発生し、こずえと怜治が人質に！

こずえの命と引き換えに裁判のやり直しを要求する男・三津橋宏行（堀内健さん）の目的とは…！？

＜第4話あらすじ＞

ついに動き出した脱獄計画――。氷川拘置所の刑務官・冬木こずえは、拘置所内で起きた立て籠もり事件の人質になったものの、父親殺しの容疑者・日下怜治と協力して犯人を確保。しかしその裏で、脱獄を企てるカルト教団の内通者――裏切り者の刑務官によって、こずえのIDとパスワードが盗まれていた！

一方、捜査一課刑事・佐伯雄介は、怜治が起こした事件をもう一度調べ始める。殺人の証拠はそろっているのに、怜治が黙秘を続ける理由が分からない佐伯は、怜治が何かを隠しているのではないかと疑っていて……。

そんな中、立て籠もり犯が持っていたスマホの中から、こずえと怜治のSNSでのやりとりが見つかり、職員たちは騒然！カルト教団にハメられてしまったこずえは、職員たちから内通者の疑いをかけられてしまう。

さらに、脱獄を遂げたい怜治もこずえを裏切ろうとしていて……。

裏切り者の刑務官は一体誰だ！？

徐々に追い詰められていくこずえを、絶体絶命の危機が襲う！！