C大阪がドルトムントとオフィシャルクラブパートナーシップ締結
セレッソ大阪は31日、ドイツ・ブンデスリーガのドルトムントとオフィシャルクラブパートナーシップを締結したと発表した。育成分野のさらなる発展、国際的な連携強化を目的としている。
ドルトムントには現C大阪のMF香川真司が過去に所属し、2024年にトップチームの国際親善試合を開催。昨年にはセレッソ大阪ヤンマーレディースがドルトムントの女子チームと連携協定を締結し、プレシーズンツアー(女子チーム同士の親善試合)を行った。
クラブは公式サイトで「こうした継続的な交流を背景に、このたびのパートナーシップ締結に至りました」と説明している。
さらに「具体的な取り組みとしては、BVBコーディネーター(BVBサッカーコーチ兼スポーツマネージャー)をセレッソ大阪アカデミーに派遣(常駐)いただき、データ分析分野を中心としたサポート等がございます。また、女子サッカー分野を含めた選手・指導者・チーム間の交流や、育成世代の相互派遣についても、今後段階的に実施していく予定です」とし、「本パートナーシップを通じて、クラブブランドの価値向上と次世代育成に取り組むとともに、国際舞台で存在感を発揮できるクラブを目指してまいります」と表明した。
株式会社セレッソ大阪の代表取締役社長を務める日置貴之氏は「育成分野において世界的に高い評価を受けているボルシア・ドルトムントと、オフィシャルパートナーとして連携できることを大変嬉しく思います。本パートナーシップは、育成循環型クラブを目指す我々にとって、スクール、アカデミー、レディースの選手・指導者の成長につながる多くの学びと機会を創出できるものと考えております」とコメントしている。
ドルトムントのフットボールアカデミー・マネージング・ディレクターを担当するベネディクト・ショルツ氏は「本パートナーシップは、両クラブの関係をさらに強化し、日本におけるフットボールの発展に貢献するまたとない機会です。私たちの知見を共有し、セレッソ大阪と緊密に連携しながら、若い才能にとって実りある育成環境を構築していきたいと考えています」と述べた。
