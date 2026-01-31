23歳の黄金ルーキーに失格処分 米ツアーでリーディングブック違反
＜ファーマーズ・インシュランス・オープン 2日目◇30日◇トリーパインズGC サウスC（7765ヤード）、ノースC（7258ヤード・ともにパー72、米カリフォルニア州）＞PGAツアーのルーキー、マイケル・ブレナン（米国）が使用禁止のグリーンリーディング資料を使ったとして失格処分を受けた。米メディアの『GOLF.COM』などが報じた。
【写真】国内ツアーでも失格者が続出
23歳のブレナンは初日のラウンド後、PGAツアーから失格を言い渡された。ツアーは声明で、「モデル・ローカルルールG-11違反。使用が認められていないグリーンリーディング資料を使用したため」と説明した。モデル・ローカルルールG-11は2022年に施行された規定で、コースマップ機能やグリーンの起伏表示、委員会が承認したヤーデージブックの使用範囲を定めている。ラウンド中に使用できるのは、委員会が認めた資料のみで、ピンポジションシートや手書きメモなど、グリーン上でのライン読みを助ける可能性のある資料にも厳しい制限が設けられている。このルールは、選手やキャディが過度なデータに頼ることなく、経験や準備、感覚をもとに判断する環境を取り戻すことを目的として導入された。GOLF.COMによると、ツアー側は今回、具体的にどの資料が違反に該当したのかについては明らかにしておらず、現時点で追加説明も行っていない。ブレナンは昨年10月の米ツアー「バンク・オブ・ユタ選手権」にスポンサー推薦で出場。このプロデビュー戦で4打差の優勝を飾り、下部コーン・フェリーツアーを経由せずに2年シードを獲得したばかりだった。新人として迎えた今季は開幕戦の「ソニーオープン・イン・ハワイ」で予選落ち。先週の「ザ・アメリカンエキスプレス」では56位タイと、安定した結果を模索している最中だった。追い打ちをかけるように初出場・初優勝からわずか3カ月での失格処分。ツアールーキーにとって厳しい船出となっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
