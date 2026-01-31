研究に基づいたさく乳器など、母乳育児をサポートする製品を開発・展開しているメデラ。

メデラが歯並び育児協会と協力し、母乳育児が子どもの歯並びに与える影響を広める活動を推進します。

母乳育児の大切さを発信し、その意義を理解してもらうことで、より多くのお母さんにその重要性を伝えていく取り組みです。

メデラ「歯並び育児協会と協力した母乳育児の啓発活動」

母乳育児の「実践」を支えるメデラと、子どもの口腔発達や歯並びを専門的に伝える歯並び育児協会が連携することで、妊娠期から幼少期までを一貫して支える啓発活動が実現します。

母乳育児は、子どもの健やかな歯並びや口腔発達において重要な役割を果たします。

歯並び育児協会は、この分野の専門家として、母乳育児がもたらす口腔発達への影響について深い知識と経験を有しています。

メデラは、同協会と共に、この重要性を広く伝えるための取り組みを強化します。

今後、オンラインとオフラインの両方で健康的な母乳育児をサポートする活動を展開し、母乳育児の重要性を広く認知してもらうことを目指します。

この協力関係を通じて、専門的な知識とリソースを活用し、より効果的な啓発活動を行い、母乳育児の価値を社会全体に広め、子どもたちの健やかな成長を支援していきます。

具体的なアクション

メデラと歯並び育児協会による具体的なアクションを紹介します。

1.YouTube動画の継続配信

歯並び育児協会との協業により、YouTubeを通じて視覚的なコンテンツを継続的に配信します。

産前産後の母親をメインターゲットに、幅広いオーディエンスに情報を届けることを目指します。

メデラ公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@medelajapan1516/videos

2.イベントの開催

さく乳器の使い方や母乳育児が子どもの歯並びに与える影響についてのイベントを定期的に開催します。

これにより、参加者に実践的な知識を提供し、母乳育児の重要性をさらに深く理解してもらいます。

3.Webコンテンツの提供

メデラは、母乳育児の重要性をより多くの人々に伝えるため、専用のWebコンテンツを提供します。

これには、母乳育児と歯並びの関係性に関する記事、専門家のインタビュー、Q＆Aセッションなどが含まれます。

視覚的にわかりやすく、かつ信頼性の高い情報を提供することで、母乳育児に関する理解を深めてもらうことを目指しています。

4.その他展開

今後は、地域コミュニティとの連携によるワークショップや、最新の研究成果を取り入れたセミナーの実施を計画しています。

これらの活動を通じて、母乳育児の価値をより多くの方々に伝え、育児環境の向上に貢献していきます。

母乳育児と子どもの健やかな成長について、専門的な知識を得られる貴重な取り組みです。

メデラと歯並び育児協会による啓発活動の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 未来の歯並びを守る！メデラ「歯並び育児協会と協力した母乳育児の啓発活動」 appeared first on Dtimes.