にじさんじより、新たにライバーがデビューすることを発表した。

【画像】新ライバー「白砂あやね」「水面まどか」の立ち絵・グッズ

新しくデビューするのは白砂あやね、水面まどか、の2名だ。また、「うみゃみー」というユニットとしても活動する。

各ライバーのXアカウントは1月29日より始動し、30日21時より初配信がリレー形式で行われる。さらに「うみゃみー」の2人による歌ってみた動画も22時10分から公開される。

初配信終了後にデビューを記念して、にじさんじオフィシャルストア・NIJISANJI EN Official Storeにてアクリルスタンド、缶バッジ、ランダムチェキ風カード、ボイスの販売を開始する。

以下はライバーの紹介文だ。

白砂あやね（Shirasa Ayane）

＜プロフィール＞いつも真面目で、授業も部活も完璧にこなす優等生。しかし実は、いつもノートの端には物語のワンシーンやキャラクターのスケッチが描かれている。いつか自分の声や描いた物語で、たくさんの人を楽しませたいと思っている。

誕生日：4月9日年齢：17歳身長：158cm

X：https://x.com/shirasa_ayaneYouTube：https://www.youtube.com/@ShirasaAyane

水面まどか（Minamo Madoka）

＜プロフィール＞流行りの服とメイクでキメてるけど、実は創作にかける情熱は誰にも負けないギャル。ファッションもメイクも、日常で目にするもの全部をイラストや表現のネタにしちゃう。いつか自分の作品をアニメにして、みんなに届けるのが夢。

誕生日：10月9日年齢：17歳身長：162cm

X：https://x.com/Madoka_MinamoYouTube：https://www.youtube.com/@MinamoMadoka

（文＝リアルサウンドテック編集部）