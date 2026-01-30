BTSのJ-HOPE（ジェイホープ）が、Instagramを更新。メンバーのオフショットも含めた、多数の日常の瞬間を投稿した。

【写真】BTS V＆JUNG KOOKの“双子コーデ”を激写！J-HOPEがオフショット大放出【写真】BTSの仲良しショット①②

■BTSジミン、V、ジョングクと食事へ！J-HOPEがプライベートショットを大公開

J-HOPEが公開した写真は15枚。まずはジムでトレーニングする自身のセルフィーをアップした。スラリと引き締まった、長い手足に視線を奪われる。4枚目は飲食店と思われる店内で過ごすJIMIN（ジミン）、V（ヴィ）、JUNG KOOK（ジョングク）を俯瞰で捉えたショット。JIMINは髪の毛を無造作に縛っており、リラックスした雰囲気が漂う。

8枚目は練習室でのショット。うさぎのスタンプで顔が隠されているメンバーか誰かがおどけたポーズを取るさまを、J-HOPEが楽しそうに撮影する姿が鏡に写り込む。そして9枚目は、VとJUNG KOOKのまるで双子のような2ショット。ふたりは仲睦まじく手を繋いで並び、J-HOPEとHUMAN MADE（ヒューマンメイド）によるコラボアイテムのジャケットをお揃いで着用している。にっこりと微笑み、穏やかなムードだ。

その他、J-HOPEはLOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）のボストンバッグを手にしたセルフィー（10枚目）や、シャワー中なのか水が滴るショット（14枚目）など、様々な日々の写真をファンと共有している。

SNSでは特にVとJUNG KOOKの2ショットへの反響が大きく、「テテとグクがお揃い着てる写真！可愛い」「グテの手繋ぎ尊いしかない」「2人がお人形さんみたい」「ホビの愛情の深さが伝わってくる」「ホビが撮る弟たち…ほんと愛」「双子みたいでかわいい」「マンネライン大好きすぎる」と話題に。また「ホビって骨格が美しいよね」「ホビさんの横顔あまりに美しい…」「可愛い優しい尊い」と、J-HOPEが披露した写真が絶賛を受けている。

