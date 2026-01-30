Hey! Say! JUMPが、2⽉11⽇に発売するニューシングル「ハニカミ」の初回限定盤1にSolo Short ver.と、Dance ver.のMVを追加収録することを発表した。

本作は、春の⾵にそよぐようなきらめく⾳の数々と、⽚想いのエネルギーを感じるリリック、その⼆つが織りなす⽚想い“エナジー”ラブソングになっているという。

初回限定盤1には、「ハニカミ」MV、メイキング映像に加え、「ハニカミ」デートシーンと王⼦なメンバーのカットだけを集めた7種類の「Solo Short ver.」、王⼦様⾐装のMVダンスシーンを堪能できるDance ver.が追加収録されることとなった。

そして今夜21時より、初回限定盤2に収録されている「7人だけの20周年決起会！持ち寄り鍋パーティー」の予告が公開される。今まで語られてこなかったエピソードも⾶び出す7⼈だけの決起会になっており、郄⽊がメンバーのために選んだワインを⾃ら開けてくれる場⾯があるとのこと。こちらは初回限定盤2のみ収録されるので、ぜひチェックしていただきたい。

https://youtu.be/frUgLorzN40

さら、通常盤のカップリング情報も公開された。「⾚裸々」は、シンガーソングライター・AKASAKI楽曲提供のシティーソングで、⾃然体なメンバーの歌声が染み渡る⼀曲に仕上がっているとのこと。そして「ハートビート」は、シンガーソングライター・⽵内アンナ提供の刺激直撃ポップソングになっているという。

◾️36thシングル「ハニカミ」 ◆初回限定盤1

［CD+Blu-ray］LCCA-6242/3 \1,800（税込）

［CD+DVD］LCCA-6244/5 \1,800（税込）

・透明スリーブ仕様／歌詞フォト折りポスター

・CD収録内容：

M1.ハニカミ ※日10ドラマ「50分間の恋人」主題歌

M2.traveler

作詞:UU, Rondo 作曲:UU, comachi 編曲:花村智志

・Blu-ray／DVD収録内容：

「ハニカミ」 Music Video & Making

「ハニカミ」Solo Short ver. & Dance ver. ◆初回限定盤2

［CD+Blu-ray］LCCA-6246/7 \1,800（税込）

［CD+DVD］LCCA-6248/9 \1,800（税込）

・透明スリーブ仕様／歌詞フォト折りポスター

・CD収録内容：

M1.ハニカミ ※日10ドラマ「50分間の恋人」主題歌

M2.traveler

・Blu-ray／DVD収録内容：

7人だけの20周年決起会！1人1品 持ち寄り鍋パーティー ◆通常盤

［CD］LCCA-6250 \1,320（税込）

・CD収録内容

M1.ハニカミ ※日10ドラマ「50分間の恋人」主題歌

M2.traveler

M3.「⾚裸々」（通常盤のみボーナストラック）

M4.「ハートビート」（通常盤のみボーナストラック）

＋M5~M8. M1~M4のオリジナル・カラオケを収録 ◆バレンタイン盤（ファミクラストアオンライン限定）

［CD+GOODS］LCNC-0095 \2,860（税込）

・ワンピースBOX仕様／24P歌詞ブックレット

・CD収録内容

M1.ハニカミ ※日10ドラマ「50分間の恋人」主題歌

M2.traveler

M3.タイトル未定C（バレンタイン盤のみボーナストラック）

・封入グッズ：

ハニカミ♡クリアポーチ（ハートカラビナ付き）

クリアポーチ・ドレスアップシート（1枚両面）

バレンタイン・スイートメッセージカード（7枚）

ちょこっとチョコ風フレークシール（4枚セット） ▼先着購入特典

初回限定盤1をご購入の方：先着で『春風とキミにそよぐ7色ハニカミキーホルダー』

初回限定盤2をご購入の方：先着で『いつでも一緒！ぷぅリティ♡2way ワッペンチャーム』

通常盤をご購入の方：先着で『シャカシャカしたくなるスペシャルなやーつ』