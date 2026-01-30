Hey! Say! JUMP、ニューシングル「ハニカミ」特典映像に追加収録決定。7⼈のデートシーンやダンスシーンをじっくり堪能できる映像に
Hey! Say! JUMPが、2⽉11⽇に発売するニューシングル「ハニカミ」の初回限定盤1にSolo Short ver.と、Dance ver.のMVを追加収録することを発表した。
本作は、春の⾵にそよぐようなきらめく⾳の数々と、⽚想いのエネルギーを感じるリリック、その⼆つが織りなす⽚想い“エナジー”ラブソングになっているという。
初回限定盤1には、「ハニカミ」MV、メイキング映像に加え、「ハニカミ」デートシーンと王⼦なメンバーのカットだけを集めた7種類の「Solo Short ver.」、王⼦様⾐装のMVダンスシーンを堪能できるDance ver.が追加収録されることとなった。
そして今夜21時より、初回限定盤2に収録されている「7人だけの20周年決起会！持ち寄り鍋パーティー」の予告が公開される。今まで語られてこなかったエピソードも⾶び出す7⼈だけの決起会になっており、郄⽊がメンバーのために選んだワインを⾃ら開けてくれる場⾯があるとのこと。こちらは初回限定盤2のみ収録されるので、ぜひチェックしていただきたい。
さら、通常盤のカップリング情報も公開された。「⾚裸々」は、シンガーソングライター・AKASAKI楽曲提供のシティーソングで、⾃然体なメンバーの歌声が染み渡る⼀曲に仕上がっているとのこと。そして「ハートビート」は、シンガーソングライター・⽵内アンナ提供の刺激直撃ポップソングになっているという。
◾️36thシングル「ハニカミ」
◆初回限定盤1
［CD+Blu-ray］LCCA-6242/3 \1,800（税込）
［CD+DVD］LCCA-6244/5 \1,800（税込）
・透明スリーブ仕様／歌詞フォト折りポスター
・CD収録内容：
M1.ハニカミ ※日10ドラマ「50分間の恋人」主題歌
M2.traveler
作詞:UU, Rondo 作曲:UU, comachi 編曲:花村智志
・Blu-ray／DVD収録内容：
「ハニカミ」 Music Video & Making
「ハニカミ」Solo Short ver. & Dance ver.
◆初回限定盤2
［CD+Blu-ray］LCCA-6246/7 \1,800（税込）
［CD+DVD］LCCA-6248/9 \1,800（税込）
・透明スリーブ仕様／歌詞フォト折りポスター
・CD収録内容：
M1.ハニカミ ※日10ドラマ「50分間の恋人」主題歌
M2.traveler
・Blu-ray／DVD収録内容：
7人だけの20周年決起会！1人1品 持ち寄り鍋パーティー
◆通常盤
［CD］LCCA-6250 \1,320（税込）
・CD収録内容
M1.ハニカミ ※日10ドラマ「50分間の恋人」主題歌
M2.traveler
M3.「⾚裸々」（通常盤のみボーナストラック）
M4.「ハートビート」（通常盤のみボーナストラック）
＋M5~M8. M1~M4のオリジナル・カラオケを収録
◆バレンタイン盤（ファミクラストアオンライン限定）
［CD+GOODS］LCNC-0095 \2,860（税込）
・ワンピースBOX仕様／24P歌詞ブックレット
・CD収録内容
M1.ハニカミ ※日10ドラマ「50分間の恋人」主題歌
M2.traveler
M3.タイトル未定C（バレンタイン盤のみボーナストラック）
・封入グッズ：
ハニカミ♡クリアポーチ（ハートカラビナ付き）
クリアポーチ・ドレスアップシート（1枚両面）
バレンタイン・スイートメッセージカード（7枚）
ちょこっとチョコ風フレークシール（4枚セット）
▼先着購入特典
初回限定盤1をご購入の方：先着で『春風とキミにそよぐ7色ハニカミキーホルダー』
初回限定盤2をご購入の方：先着で『いつでも一緒！ぷぅリティ♡2way ワッペンチャーム』
通常盤をご購入の方：先着で『シャカシャカしたくなるスペシャルなやーつ』
