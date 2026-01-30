²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¡ª¥ì¥´¥é¥ó¥É(R)¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¤Ç½Õ¤Î¤ª½Ë¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×
¥ì¥´¥é¥ó¥É(R)¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌç½Ð¤ò¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ç½Ë¤¦¡Ö¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¤Ç½Õ¤Î¤ª½Ë¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤ò³«ºÅ¡£
²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ç¡¢¡È²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¡¢¾Ð´éËþ³«¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ëµ¨Àá¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡ù
¥ì¥´¥é¥ó¥É(R)¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¤Ç½Õ¤Î¤ª½Ë¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î13Æü(¶â)¡Á5·î10Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§¥ì¥´¥é¥ó¥É(R)¡¦ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢Â¾
ÆâÍÆ¡§¥·¡¼¥º¥Ê¥ë¥·¡¼¥ß¥ó¥°(¸ÂÄê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É)¡¿¥ì¥´(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤½¤Ó¤Ä¤¯¤»¡ª(5¤Ä¤Î¸ÂÄê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£)¡¿¥ì¥´(R) ¥Õ¥é¥ï¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¿¥ß¥Ë¥é¥ó¥É¤ª¤â¤·¤í¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¿¥Û¥×¥·¡¼¤È¤¢¤½¤Ü¤¦¡ª-PLAY TIME with HOPSY-¡¿Farewell Ceremony -¤Þ¤¿¤¤Æ¥Þ¡¼¥Á-¡¿¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡¿¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä&¥Õ¡¼¥É¡õ¥É¥ê¥ó¥¯
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ(°ìÉôÍÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´Þ¤à)¡¿¥Ñ¡¼¥¯Æþ¾ìÎÁ¶â¤ÏÊÌÅÓÍ×
ÆüËÜ°ì¤Î¥¥Ã¥º¥ê¥¾¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¥ì¥´¥é¥ó¥É(R)¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¤¬¡Ö¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¤Ç½Õ¤Î¤ª½Ë¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤ò³«ºÅ¡£
¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤ò·Þ¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤òÅÁ¤¨¡¢²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
½Õ¤Ï²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ëÂçÀÚ¤Êµ¨Àá¡£
¥Ñ¡¼¥¯¿ï½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥ì¥´(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿5¤Ä¤Î¸ÂÄê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤ä¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤ª²Ö¤Ë¿´Ìö¤ë¥ì¥´(R) ¥Õ¥é¥ï¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¤âÅÐ¾ì¡£
½é¤ÎÌ¤½¢³Ø»ù¸þ¤±¤Î¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼¤Ë¡¢2025Ç¯¤ËÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡È¤Þ¤¿Í·¤Ö¤¿¤á¤ÎÌóÂ«¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¤ª¸«Á÷¤ê¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù
¤Û¤«¤Ë¤â¤ª½Ë¤¤¤ä¤ª²Ö¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¸ÂÄê¥°¥ë¥á¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Î¡È¤Ç¤¤¿¡ª¡É¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤ªÇã¤¤Êª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¡¢2025Ç¯¤è¤ê¤â¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤ª½Ë¤¤¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢½Õ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤ë¥·¡¼¥º¥Ê¥ë¥·¡¼¥ß¥ó¥°
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢Æþ¸ý¥²¡¼¥È ¥¤¥á¡¼¥¸
¡Èµ¨Àá¤Î»×¤¤½Ð¡É¤Ë¤Ê¤ë²ÈÂ²¼Ì¿¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»£±Æ¤Ç¤¤ë¡¢¥ì¥´¥é¥ó¥É(R)¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡£
¥µ¥¯¥é¥Ä¥ê¡¼ ¥¤¥á¡¼¥¸
Æþ¾ì¥²¡¼¥È¤ò¤¯¤°¤ë¤È¡¢¥ì¥´(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯Ìó88Ëü¸Ä¤Çºî¤é¤ì¤¿¡¢¹â¤µÌó4.3m¤ÎÂç¤¤Ê¥ì¥´(R) ¥µ¥¯¥é¥Ä¥ê¡¼¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ò½Ð·Þ¤¨¤Þ¤¹¡ù
¥ì¥´(R) ¥Õ¥é¥ï¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó ¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È ¥¤¥á¡¼¥¸
¤Þ¤¿¡¢¥ì¥´(R) ¥µ¥¯¥é¥Ä¥ê¡¼¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ð¥Ç¥£¡õ¥ì¥Ù¥Ã¥«¡×¤È¤¤¤Ä¤Ç¤â²ñ¤¨¤ë¥Ù¥ó¥Á·¿¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â½éÅÐ¾ì¡£
¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸ ¥¤¥á¡¼¥¸
¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥ì¥´(R)¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¥ì¥´(R) ¥Ç¥å¥×¥í(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÂç¤¤Ê¥Ö¥ê¥Ã¥¯ ¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î´Ö¤Ë¡¢ÀÚ¤ê³ô¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡È¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡É¤ò¿·Àß¡£
¼«Ê¬¤À¤±¤Îº«Ãî¤Î¥ì¥´(R) ¥â¥Ç¥ëºîÉÊ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
¥ì¥´(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¤ª²Ö¤ÇÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¡£
¥ì¥´(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢Ë×Æþ´¶¤¢¤ë¥Ù¥ó¥Á·¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ºòÇ¯¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î¾ì½ê¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ª½Ë¤¤¥·¡¼¥ë ¥¤¥á¡¼¥¸
2025Ç¯¤ËÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö¤ª½Ë¤¤¥·¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡£
Æþ³Ø¡¦¿Êµé¡¦Â´¶È¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤Ìç½Ð¤ò·Þ¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥¥ß¤À¤±¤Î¥Ó¥ë¥ÉÂÎ¸³¡ª¥ì¥´(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤½¤Ó¤Ä¤¯¤»¡ª
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥´(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢Í·¤Ó¿Ô¤¯¤»¤ë5¤Ä¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÍÑ°Õ¡£
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¡È¤Ç¤¤¿¡É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¡¢Ç¯Îð¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Éý¹¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
ºù¤ä¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¥²¡¼¥È¤ò¤¯¤°¤ë¤È¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÇÆ°¤«¤¹Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ä¡¢¥ì¥´(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÉ½¸½¤·¤¿°µÅÝÅª¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¡È¤É¤¦¤Ö¤Ä¥Ñ¡¼¥Ä¡É¤È¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥È¥ì¡¼¥É¤ä¡¢Æñ°×ÅÙÊÌ¤Î¥¹¥é¥¤¥É¡¦¥Ñ¥º¥ë¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º«Ãî¤òºî¤ëµðÂç¤Ê¥ì¥´(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¥ì¥´(R) ¥Ç¥å¥×¥í(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¿Ô¤¯¤»¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡ù
¥À¥Ã¥·¥å¡ª¥é¥Ã¥·¥å¡ª¥¹¥Ô¡¼¥É¡ª
Áàºî¥â¥Ç¥ë¡Ö42214 Lamborghini Revuelto ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×
2025Ç¯¤Ë¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡Ö¥ì¥´(R) ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¼Ö¤ò¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÁà½Ä¤·¤Æ¡¢¥Ç¥³¥Ü¥³¤·¤¿Æ»¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡È¤Ç¤³¤Ü¤³¥é¥Ã¥·¥å¡ª¡É¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£
2026Ç¯¤Ï¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¾¡Éé¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥ì¥´(R) ¤ä¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿ô»ú¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡ù
¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼ ¡Á¥ì¥´(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤á¤°¤ëÀ¤³¦°ä»º¡Á
2025Ç¯¼Â»Ü»þ ¥¤¥á¡¼¥¸
À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤ò¥ì¥´(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡¢¶Ã¤¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤¢¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÊÂ¤Ù¤¿Å¸¼¨¥³¡¼¥Ê¡¼¡£
¥ì¥´(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î²ÄÇ½À¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤ò¡¢´Ö¶á¤Ç´Ñ»¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
2026Ç¯¤Ï¡¢¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã(¥Õ¥é¥ó¥¹)¤ä¥Ô¥µ¤Î¥É¥¥¥ª¥â¹¾ì(¥¤¥¿¥ê¥¢)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢6ÅÀ¤òÅ¸¼¨¡£
¥³¥í¥Ã¥»¥ª(¥¤¥¿¥ê¥¢)¤Ë¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É(¥¨¥¸¥×¥È)¡¢¥Ì¥Ô¥¢Áü(¥¨¥¸¥×¥È)¡¢Ä¹°ÂÌç(´Ú¹ñ)¤¬¥ì¥´R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥È¥ì¡¼¥É
´ü´Ö¡§
¡¦Á°È¾ 2026Ç¯3·î13Æü(¶â)¡Á4·î10Æü(¶â)
¡¦¸åÈ¾ 2026Ç¯4·î11Æü(ÅÚ)¡Á5·î10Æü(Æü)
ÂÐ¾Ý¡§¥ì¥´(R) ¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò»ý»²¤µ¤ì¤¿Êý¤Ê¤é¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¡¡¢¨1¿Í1Æü1²ó¤Þ¤Ç
ÆâÍÆ¡§½Õ¸ÂÄê¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÍÑ°Õ
¢¨´ü´Ö¤ÎÁ°È¾¡¢¸åÈ¾¤Ç¡È¤É¤¦¤Ö¤Ä¤ÎÈï¤êÊª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥Ä¡É¤òÀÚ¤êÂØ¤¨Í½Äê(¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡¿Á°È¾¡¦¥¾¥¦¡¢¸åÈ¾¡¦¥¯¥Þ¡¢¶¦ÄÌ¡¦¥¦¥µ¥®¤ÎÁ´3¼ïÎà)
½Õ¤é¤·¤¯ºÌ¤é¤ì¤¿ÀìÍÑ¤Î¥«¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥ì¥´(R) ¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥È¥ì¡¼¥É¡×¤ò¼Â»Ü¡£
2026Ç¯¤Î½Õ¤Ï¡¢¥¾¥¦¤ä¥¯¥Þ¤Ê¤É¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¡È¤É¤¦¤Ö¤Ä¥Ñ¡¼¥Ä¡É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
²¿¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ï¡¢ÅöÆü¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¥¹¥é¥¤¥É¡¦¥Ñ¥º¥ë
2025Ç¯¼Â»Ü»þ ¥¤¥á¡¼¥¸
¥ì¥´(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ç¤¤¿¥Ô¡¼¥¹¤òÆ°¤«¤·¡¢1¤Ä¤Î¥Ñ¥º¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¿Íµ¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡£
Ì¤½¢³Ø»ù¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Ñ¥º¥ë¤Î¼ïÎà¤Ï¡È¤ä¤µ¤·¤¤¡¿¤Õ¤Ä¤¦¡¿¤à¤º¤«¤·¤¤¡É¤Î3¤Ä¤ÎÆñ°×ÅÙ¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡ù
¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥¨¥ê¥¢
2025Ç¯¼Â»Ü»þ ¥¤¥á¡¼¥¸
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ì¥´(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬Éß¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿µðÂç¤Ê¥×¡¼¥ë¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥µ¡¼¥¯¥ë¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥´(R) ¥Ç¥å¥×¥í(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥×¡¼¥ë¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢ÅÐ¾ì¡£
¥ì¥´(R) ¥Ç¥å¥×¥í(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥ì¥´(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î2ÇÜ¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¡¢´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢Ãæ±û¤Î¡È¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
3. ¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤ª²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥ì¥´(R) ¥Õ¥é¥ï¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥ê¥Ó¥ë¥É¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥»¥ó¥¿¡¼(¥ì¥´(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÍ·¤Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¥Á¥«¥é¤È¡¢Ìµ¸Â¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤ò¼«Í³¤Ëºî¤ëÂÎ¸³»ÜÀß)
¤ª½Ë¤¤¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎåºÎï¤Ê¤ª²Ö¡£
Âç¿Íµ¤¤Î¡È¥ì¥´(R) ¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ó¥ë¥É¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥´(R) ¥Õ¥é¥ï¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
³°´Ñ¤«¤éÆâ´Ñ¤Þ¤Ç¡¢»ê¤ë½ê¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¿´Ìö¤ëÁõ¾þ¤ò¼Â»Ü¡£
Å·°æ¤Ë¤Ï¥ì¥´(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ç¤¤¿º«Ãî¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢¤ª²Ö¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥Þ¥ë¥·¥§¡¢¿Íµ¤¤Î¡È¥Ð¥Ë¡¼¡É¤È¡È¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡É¤òÀßÃÖ¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ù¥ó¥Á¤â´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥ì¥´(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤ª²Ö¤òºî¤ë¥Ó¥ë¥ÉÂÎ¸³¤â²ÄÇ½¡£
ÁÇÅ¨¤Ê¤ª²Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤ª½Ë¤¤¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎºîÉÊ¤ÇÆü¤ËÆü¤ËºÌ¤é¤ì¤ë¡¢°µ´¬¤Î¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥ß¥Ë¥é¥ó¥É¤ª¤â¤·¤í¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤Ë¤ªÂæ¾ì¥¨¥ê¥¢¤¬¿·ÅÐ¾ì
2025Ç¯¼Â»Ü»þ ¥¤¥á¡¼¥¸(Åìµþ¡¦½ÂÃ«)
ÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤òÌó1,000Ëü¸Ä¤Î¥ì¥´(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ë¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬µð¿Í²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬»£±Æ¤Ç¤¤ë¡¢ËèÇ¯Âç¿Íµ¤¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÉáÃÊ¤ÏÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¥ß¥Ë¥é¥ó¥É¡×¤ÎºôÆâ¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¸ÂÄê¤ÇÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤ÏÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¤ªÂæ¾ì¥¨¥ê¥¢¤¬¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
µð¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¡Ö¥ß¥Ë¥é¥ó¥É¡×¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Î»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ù
5.¡Ö¥Û¥×¥·¡¼¤È¤¢¤½¤Ü¤¦¡ª-PLAY TIME with HOPSY-¡×³«ºÅ
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î13Æü(¶â)¡Á
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥Ç¥å¥×¥í(R)¡¦¥Ð¥ì¡¼Æâ¥¹¥Æ¡¼¥¸
³«ºÅ»þ´Ö¡§¥·¥ç¡¼¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡¡¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤ÏËèÆü¡¢1Æü3²ó³«ºÅÍ½Äê
Ì¤½¢³Ø»ù¸þ¤±¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Û¥×¥·¡¼¤È¤¢¤½¤Ü¤¦¡ª-PLAY TIME with HOPSY-¡×¤ò³«ºÅ¡£
¡ÈÆ°Êª¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¼êÍ·¤Ó²Î¤Ï¡¢¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¤È¥ì¥´(R) ¥Ç¥å¥×¥í(R) ¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥Û¥×¥·¡¼¡×¤È°ì½ï¤Ë¡¢²Î¤Ã¤ÆÍ·¤Ù¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡¢¥·¥ç¡¼³«ºÅ¾ì½ê¤Î¥Ç¥å¥×¥í(R)¡¦¥Ð¥ì¡¼Æâ¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤éÍ·¤Ù¤ë¤è¤¦¡¢¥ì¥´(R) ¥Ç¥å¥×¥í(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬Åù¿ÈÂç¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ç¥å¥×¥í(R)¡¦¥×¥ì¥¤¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¡Ö¥Ç¥å¥×¥í(R)¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤â¤¢¤ê¡¢²°º¬¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢±«¤ÎÆü¤äÆüº¹¤·¤¬¶¯¤¤Æü¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù
¡ÖFarewell Ceremony -¤Þ¤¿¤¤Æ¥Þ¡¼¥Á-¡×³«ºÅ
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î13Æü(¶â)¡Á
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¿¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥È¥Ô¥¢¡¿¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥¨¥ê¥¢
³«ºÅ»þ´Ö¡§¥·¥ç¡¼¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡¡¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤ÏËèÆü¡¢ÊÄ±à»þ´Ö¤Î1»þ´ÖÁ°¤Ë³«ºÅ
2025Ç¯¤ËÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡¢Íè±à¤·¤¿¥²¥¹¥È¤ò¸«Á÷¤ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬2026Ç¯¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
ÊÄ±à»þ´Ö¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¡Ö¤â¤Ã¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¡×¡Öµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î´ê¤¤¤ò¡¢¼¡¤Î¡È¤ï¤¯¤ï¤¯¡É¤Ë·Ò¤²¤ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡£
¡È¤â¤¦°ìÅÙ¡¢²ÈÂ²¤Ç¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¾ì½ê¡É¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢³Ú¤·¤¯¤ª¸«Á÷¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
1Æü¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤¿Íè¤è¤¦¤Í¡ª¡×¤È²ñÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¤Ò¤È¤È¤¤¬²á¤´¤»¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡ù
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥°¥Ã¥º
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬¥ì¥´¥é¥ó¥É(R)¤ËÅÐ¾ì¡£
¹ØÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥ì¥´(R) ¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¡È¥Õ¥é¥ï¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡É¤¬¸ÂÄê¥ª¡¼¥×¥ó
¥Õ¥é¥ï¡¼¥·¥ç¥Ã¥× ¥¤¥á¡¼¥¸
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î13Æü(¶â)¡Á5·î10Æü(Æü)
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¡¡¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÆâÍÆ¡§
¡1²ñ·×¤Ç¥ì¥´(R) ¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢1²ñ·×5,500±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¹ØÆþ¤Ç¡¢¥ì¥´(R) ¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë ¥ß¥Ë¥¥Ã¥È(¡ô30701Ìî²Ö)¤ò1ÅÀ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
½Õ¡¢¤ª½Ë¤¤¤È¸À¤¨¤Ð¡È¤ª²Ö¡É¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥ì¥´¥é¥ó¥É(R)¤Ë¤Ï¥ì¥´(R) ¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¾¦ÉÊ¤ÇÁõ¾þ¤·¤¿¥Õ¥é¥ï¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥´(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ç¤¤¿²ÖÂ«¤È»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥ì¥´(R) ¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥ß¥Ë¥¥Ã¥È¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¥ì¥´(R) ¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¤Î¡È¥ß¥Ë¥×¥ì¡¼¥È¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î13Æü(¶â)¡Á5·î10Æü(Æü)
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥ê¥Ó¥ë¥ÉŽ¥¥¶Ž¥¥ï¡¼¥ë¥ÉŽ¥¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÆâÍÆ¡§¾¦ÉÊ1ÅÀ¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1²ñ·×¤Ç¥ì¥´(R) ¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë ¥ß¥Ë¥×¥ì¡¼¥È¤ò1ÅÀ¥×¥ì¥¼¥ó¥È(ÆÃÀß¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¡¢»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½)
´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ì¥´(R) ¥Õ¥é¥ï¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥ë¥ÉÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥ê¥Ó¥ë¥ÉŽ¥¥¶Ž¥¥ï¡¼¥ë¥ÉŽ¥¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤Ë¡¢ÆÃÀß¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¾¦ÉÊ1ÅÀ¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¡¢¥ì¥´(R) ¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë ¥ß¥Ë¥×¥ì¡¼¥È¤¬1ÅÀ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥ì¥´(R) ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¡È¤µ¤¯¤é¤ÎÌÚ¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡É
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î13Æü(¶â)¡Á5·î10Æü(Æü)
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¡¦¥·¥ç¥Ã¥×
ÈÎÇä²Á³Ê¡§800±ß(ÀÇ¹þ/Í½Äê²Á³Ê)
¢¨»öÁ°Í½ÌóÉÔÍ×¡¿¥Ñ¡¼¥Ä¤À¤±¤Î¹ØÆþ¤ÏÉÔ²Ä¡¿Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÎÃÂÀ¸·î³ä°ú¤ÏÂÐ¾Ý³°
¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¿Æ¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¡È¤µ¤¯¤é¤ÎÌÚ¡É¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤ÆÂÎ¸³¤ò¼Â»Ü¡£
ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¡È¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥È¥ì¡¼¥É¡É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î13Æü(¶â)¡Á5·î10Æü(Æü)
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¤¥Ù¥ó¥È¥¨¥ê¥¢
²Á³Ê¡§2,500±ß(ÀÇ¹þ/Í½Äê²Á³Ê)
ÆâÍÆ¡§¥¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×(1ËÜ)¡¿¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥±¡¼¥¹(1¸Ä)¡¿¥ì¥´(R) ¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢(1ÂÎ)¡¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥ì¥´(R) ¥«¥×¥»¥ë¥Þ¥·¥óÂÎ¸³ (1²óÊ¬)¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¥Ã¥È1ÅÀ¤Ë¤Ä¤¡¢¸ÂÄê¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È(¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»)
¥ì¥´¥é¥ó¥É(R)¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥È¥ì¡¼¥É¡×¤Î¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥¥Ã¥È¤ò¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£
¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥²¥¹¥È¤¬¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥È¥ì¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤á¡¢¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¥È¥ì¡¼¥É¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¡È¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤ª¤«¤¤¤â¤Î¡É ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤ª¤«¤¤¤â¤Î ¥¤¥á¡¼¥¸
³«ºÅ¾ì½ê¡§2026Ç¯3·î13Æü(¶â)¡Á5·î10Æü(Æü)
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼Ž¥¥Ç¥¶¥¤¥óŽ¥¥¹¥¿¥¸¥ª
ÂÐ¾Ý¡§¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ
²Á³Ê¡§2,500±ß(ÀÇ¹þ/Í½Äê²Á³Ê)
¢¨¥¥Ã¥È1ÅÀ¤Ë¤Ä¤¡¢¸ÂÄê¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È(¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»)
¢¨Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È(¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É)¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ÏÅöÆü¤Ç¤â500±ß³ä°ú¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½
¡Ö¤ªÇã¤¤Êª³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È¡¢2025Ç¯¤â¤ª»Ò¤µ¤ó¤ËÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡È¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤ª¤«¤¤¤â¤Î¥¥Ã¥È¡É¤¬2026Ç¯¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ê¥³¥ó¥Ý¡¼¥Á(Á´3¼ï)¤È¥ì¥´¥é¥ó¥É(R) ¥³¥¤¥ó(2Ëç)¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢Íß¤·¤¤¾¦ÉÊ¤òÁª¤ó¤À¤é¡¢¥³¥¤¥ó¤Ç»ÙÊ§¤¤¤òÂÎ¸³¡£
¸½¶â¤ò»È¤ï¤º¡¢°ÂÁ´¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤ªÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¡¢¾¦ÉÊ¤Ï¥ì¥´(R) ¥ß¥Ë¥¥Ã¥È∕¥ß¥ËÊ¸¶ñ¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡ù
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥°¥ë¥á
½Õ¤Î¸ÂÄê¥°¥ë¥á¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä ¥¤¥á¡¼¥¸(²èÁü±¦²¼¡§¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¦¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¿²èÁüº¸¡§ºÌ ÏÂ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¿²èÁü±¦¾å¡§¸ÂÄê¥É¥ê¥ó¥¯)
¥ì¥´¥é¥ó¥É(R)Æâ¤Î°û¿©Å¹¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¤À¤±¤Î¸ÂÄê¥°¥ë¥á¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤ª²Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¤¤¤Á¤´¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¤ª½Ë¤¤¤´¤È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥°¥ë¥á¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¦¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼
²Á³Ê(ÀÇ¹þ/Í½Äê²Á³Ê)¡§
1¡Ë¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ý¥Ã¥È¥±¡¼¥¡¦900±ß
2¡Ë¤¤¤Á¤´¤È¤ª²Ö¤Î¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥¹¡¦800±ß
3¡Ë¤¦¤µ¤ß¤ß¤¤¤Á¤´¥×¥ê¥ó¡¦800±ß
¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¦¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ý¥Ã¥È¥±¡¼¥¡×¡Ö¤¤¤Á¤´¤È¤ª²Ö¤Î¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥¹¡×¡Ö¤¦¤µ¤ß¤ß¤¤¤Á¤´¥×¥ê¥ó¡×¤òÍÑ°Õ¡£
¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ý¥Ã¥È¥±¡¼¥¡×¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±¡¼¥¤Î¾å¤Ë¥·¥ç¥³¥é¥à¡¼¥¹¤È¥³¥³¥¢¥¯¥é¥ó¥Á¤ò¾è¤»¡¢¡È¤ª²Ö¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Á¤´¤È¤ª²Ö¤Î¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥à¡¼¥¹¤È¤¤¤Á¤´¥½¡¼¥¹¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¡£
¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¤ª²Ö¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¥«¥Ã¥×¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¤¦¤µ¤ß¤ß¤¤¤Á¤´¥×¥ê¥ó¡×¤Ï¡¢¥ì¥´(R) ¥Ç¥å¥×¥í(R) ¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥Û¥×¥·¡¼¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£
¸ý¤É¤±¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤¤¤Á¤´¥×¥ê¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÌ ÏÂ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó
²Á³Ê(ÀÇ¹þ/Í½Äê²Á³Ê)
1¡ËºÌ ¤ª½Ë¤¤¼÷»Ê¸æÁ·¡¦3,000±ß
2¡Ë¤¤¤Á¤´¤ÎÏÂ¥Ñ¥Õ¥§¡¦800±ß
3¡Ë½Ë¤¤¤Þ¤¹¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡¦800±ß
ºÌ ÏÂ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢½Õ¤é¤·¤¤¸æÁ·¤äÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¡£
¡ÖºÌ ¤ª½Ë¤¤¼÷»Ê¸æÁ·¡×¤Ï¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¤Á¤é¤·¼÷»Ê¡¦¤Æ¤Þ¤ê¼÷»Ê¡¦¤¤¤Ê¤ê¼÷»Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢½Õ¸ÂÄê¤Î¸æÁ·¤Ç¤¹¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¡Ö¤¤¤Á¤´¤ÎÏÂ¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤È¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥â¥Ê¥«¡¢¹á¤Ð¤·¤¤ÏÂ¹ÈÃã¤Î¥×¥ê¥ó¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¡Ö½Ë¤¤¤Þ¤¹¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡×¤Ï¡¢¾£¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿3¿§ÃÄ»Ò¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢¤ª½Ë¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Á¤´¤Î¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤Ç¤¹¡ù
¸ÂÄê¥É¥ê¥ó¥¯
¶â³Û(ÀÇ¹þ/Í½Äê²Á³Ê)¡§
¥¼¥ê¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Õ¥í¡¼¥È(²¹½£¤ß¤«¤ó/¥á¥í¥ó)¡¦950±ß
¤Õ¤ï¤â¤³¤ï¤¿¤¬¤·¥É¥ê¥ó¥¯¡¦800±ß
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§
¥¼¥ê¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Õ¥í¡¼¥È ¥ª¥¢¥·¥¹¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¢¥Ô¥Ã¥È¡¦¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥¸¥å¡¼¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥É¥é¥¤¥Ö
¤Õ¤ï¤â¤³¤ï¤¿¤¬¤·¥É¥ê¥ó¥¯ ¥¢¥¤¥¹¡¦¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¢³¤Â±¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥Õ¥é¥¤
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¡Ö¥¼¥ê¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Õ¥í¡¼¥È¡×¤È¡Ö¤Õ¤ï¤â¤³¤ï¤¿¤¬¤·¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥¼¥ê¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Õ¥í¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¥¹¥×¥é¥¤¥È(¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é¼Ò)¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥½¡¼¥À¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤ó¤ä¤ê²Ì½Á¤Î¥¼¥ê¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¤Õ¤ï¤â¤³¤ï¤¿¤¬¤·¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤Ï¡¢¤â¤³¤â¤³¤ï¤¿¤¢¤á¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤ËÄÀ¤á¤Æ¤ÈÍÍ¡¹¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬²ÄÇ½¡£
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡ù(¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é¼Ò¤Î¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¥á¥¤¥É QooÇò¤Ö¤É¤¦¤ò»ÈÍÑ)
»Ò¤É¤â¤ÎÌç½Ð¤ò¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ç½Ë¤¤¡¢ ¡È²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¡¢¾Ð´éËþ³«¡É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¥ì¥´¥é¥ó¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¡Ö¥ì¥´¥é¥ó¥É ¤Ç½Õ¤Î¤ª½Ë¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Ï¡¢2026Ç¯3·î13Æü¡Á5·î10Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤Ç¤¹¡ù
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸
