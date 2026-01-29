Amazonでは、2月2日（月）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催中。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。

完全ワイヤレスイヤホンやスピーカーなどの販売でおなじみのJBLも、複数の製品をお買い得価格で販売中です。

【Amazon.co.jp 限定】JBL TOUR PRO 3 ワイヤレスイヤホン bluetooth/ハイブリッドノイズキャンセリング/ハイレゾワイヤレスLDAC/デュアルドライバー/マルチポイント/防塵・防水/ワイヤレス充電対応/スマートタッチディスプレイ搭載/ネイビー /JBLTOURPRO3BLU JBL \27,279 （2026/01/29 18:23時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

フラッグシップイヤホン「JBL TOUR PRO 3」が2万円台で購入できる！

ハイブリッドノイズキャンセリング対応の完全ワイヤレスイヤホン「JBL TOUR PRO 3」が、ブラックフライデーに続きセール対象に。通常価格36,000円（税込）のところ、24％オフの27,279円（税込）で販売中です。

JBL初のバランスドアーマチュアドライバー、および10mm ダイナミックドライバーを組み合わせたデュアルドライバーを搭載。リアルタイム補正機能付きのハイブリッド式ノイズキャンセリングは従来機種からさらに強化されており、着用者ごとの耳の形状にあわせた適応が可能となっています。また、初めてフォームイヤーチップを採用しており、密閉性の高さも特徴です。

再生時間はイヤホンのみの使用で約11時間（ノイズキャンセリング使用時は8時間）、バッテリーケースの併用で約44時間（ノイズキャンセリング使用時は32時間）と、こちらも前世代から強化されています。充電ケースには特徴的な液晶ディスプレイを内蔵しており、EQの適用などの各種操作が可能です。

この機会に高級ワイヤレスイヤホンを入手したいと考えている人は、ぜひAmazonでチェックしてみてください。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

