公式放送局『MLBネットワーク』は28日（日本時間29日）、毎年恒例のポジション別トップ10選手を公開。先発投手部門トップにタイガースのタリク・スクーバル、2位にパイレーツのポール・スキーンズを選出した。

3月開催の「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」米国代表としても出場する両輪が、文字通り現役最高の投手に選ばれている。

■山本由伸が7位にランクイン

『MLBネットワーク』は現在、今季のポジション別トップ10を連日発表中。これは「The Shredder（シュレッダー）」と呼ばれる独自の分析システムが、統計データに基づいて現時点での選手のランキングを作成。過去のパフォーマンスや攻撃・守備の各種指標を考慮して、客観的に決定される。

27日（同28日）に公開された先発投手部門では、トップにスクーバル、2位にスキーンズを選出した。3位以降は、ザック・ウィーラー（フィリーズ）、クリス・セール（ブレーブス）、クリストファー・サンチェス（フィリーズ）、ギャレット・クロシェ（レッドソックス）と続き、山本由伸（ドジャース）が7位にランクイン。ハンター・ブラウン（アストロズ）にマックス・フリード（ヤンキース）、ハンター・グリーン（レッズ）もトップ10入りを果たした。

ランキングトップに立ったスクーバルは昨季31試合に登板し、13勝6敗、リーグトップの防御率2.21、241奪三振をマーク。2年連続のア・リーグサイ・ヤング賞に輝いた。今季オフにフリーエージェントとなるため、高年俸が予想される左腕はトレード移籍が必至。ドジャースが獲得の有力候補に挙がっている。

また、昨年の4位から2位に順位を上げたスキーンズは、弱冠23歳にして早くも「最強右腕」の座を射止めた。32先発で防御率1.97のパフォーマンスを見せたが、打線の援護に全く恵まれず、10勝10敗でナ・リーグサイ・ヤング賞を獲得している。

3月開催のWBCでは、米国代表のローテーションにスクーバルとスキーンズも参戦。現役最強の左右エースが立ちはだかる。