【WRC 世界ラリー選手権】第1戦 ラリー・モンテカルロ

【映像】四輪ドリフトで曲がり切った「実際の様子」

1月25日、WRC（世界ラリー選手権）の開幕戦の競技最終日がモナコを中心に行われ、ヒョンデのマシンが最終コーナーで見せた、四輪ドリフトしながら大迫力のフィニッシュシーンが注目を集めている。

世界のラリーの頂点を決めるWRCが今季もモンテカルロで開幕。ベースとなるのはモナコと南フランスで、山岳コースに市街地なども交えたターマック（舗装路）ラリーだ。ただ今年は競技初日から雪や雨に見舞われ、路面コンディションがこのコースの難さを強調していた。

そんななか競技最終日デイ4に情熱のこもった走りを見せたのが、セカンドカテゴリーであるWRC2にヒョンデのマシンで参戦したアーサー・ペラモルグだ。彼は25歳のフランス人で、2025年はWRC3クラスで出場してモンテカルロウィナーに輝いており、今回はステップアップを果たした形である。

モンテカルロの最終SS17のゴール付近は、住宅街のなかの一般公道を下っていくエリアとなっている。一歩間違えればコースオフ、すぐ先は民家というシチュエーションだが、ペラモルグはこの最終エリアに入るなり、路面の雪がはけたことも相まって、挙動を乱しつつも各コーナーをダイナミックに攻めていく。

そして、まるで心臓に毛が生えているかのような大胆さで最終コーナーへ突っ込んでいったが、フィニッシュ地点側からの映像では、四輪とも滑らせてそのままコースアウトし、クラッシュしてしまいそうにも見えた。

実況も思わず「曲がり切った！」

ペラモルグのマシンはギリギリのところで体勢を立て直してフィニッシュしたが、実況の布施宏倖アナウンサーも思わず 「曲がり切った！」と叫び、解説のピエール北川氏も「今、ドリフトしましたよね？」と興奮気味に語るほど、まさに手に汗握る瞬間であった。

このドリフトしながらの果敢なフィニッシュシーンを観た視聴者からは、「四輪ドリフトじゃ」「もう一回見たい笑」「いまどきめずらしい」「あぶねー」など、ペラモルグの勇気を讃えるようなコメントが寄せられた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）