¡ÚMLB¡Û¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¤â¤Ã¤È¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×Æ±Î½¥Þ¥ó¥·ー¤¬¾Î¤¨¤¿ÅØÎÏ¤Î»ÑÀª¡¢¥Áー¥à¥áー¥È¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò½Å»ë
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·ーÆâÌî¼ê¤Ï28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ø¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¦¥Æ¥ê¥È¥êー¡Ù¤Ë¥ê¥âー¥È½Ð±é¡£¿·ÀïÎÏ¤ÎÏÃÂê¤ä¡¢Æ±Î½¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£±Ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Áー¥à¥áー¥È¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë»ÑÀª¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤
¡Ø¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¦¥Æ¥ê¥È¥êー¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Þ¥ó¥·ー¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎÂçÃ«¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï¡ØÌîµå±Ñ¸ì¡Ù¤ÏËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËÎ®Äª¤ËÏÃ¤»¤ë¤ó¤À¡£¤¿¤À¡¢Æü¾ï²ñÏÃ¤È¤·¤Æ±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÌÊª¡£¡ÊÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡Ë¥¹¥Ôー¥Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ê¤é¡¢»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤·¡¢²¿¤òÏÃ¤¹¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤±¤É¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¡£¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤ËÎÉ¤¤±Ñ¸ì¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈà¤¬¥Áー¥à¥áー¥È¤È¸òÎ®¤¹¤ë»Ñ¤Ï¤¤¤Ä¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ó¤À¡£ËÜÅö¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤ÈËÜµ¤¤Ç³Ø¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤«¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÅØÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë»¿¼¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸½ºß35ºÐ¤Î¥Þ¥ó¥·ー¤Ï¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹ÆþÃÄ¤«¤éº£Ç¯¤Ç10Ç¯ÌÜ¡£¾ï¾¡µåÃÄ¤òÄ¹¤¯¸«¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÌÜ¤Ë¤â¡¢ÂçÃ«¤ÎÂ¸ºß¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ±Ç¤ë¤è¤¦¤À¡£