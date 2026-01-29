【PRO X2 SUPERSTRIKE】 2月19日 発売予定 価格：29,150円（ロジクールオンラインストア）

ロジクールは、ゲーミングマウス「PRO X2 SUPERSTRIKE」を2月19日に発売する。価格はオープンで、ロジクールオンラインストアでの販売価格は29,150円。

本製品は、世界初のハプティック誘導トリガーシステム「SUPERSTRIKE」を搭載した次世代ゲーミングマウス。2025年9月の「Logitech G PLAY 2025」で発表されてから約4カ月が経ったが、遂に日本での発売日と価格が明らかになった。

クリックボタンに搭載されている「SUPERSTRIKE」は、押下量を連続的かつ即座に検知することができ、業界最速のクリック反応を実現。さらに、10段階でアクチュエーションポイントを調整できるほか、5段階のラピッドトリガーにも対応している。加えて、クリック感を補うためにハプティックフィードバックを搭載しており、6段階で強度を調整できる。

センサーは「PRO X SUPERLIGHT 2」などと同じ「HERO 2」を搭載しており、最大加速88G、最大スピード888インチ／秒、最大ポーリングレート8,000Hzに対応。また、独自のワイヤレス技術「LIGHTSPEED」に対応するほか、ワイヤレス充電システム「POWERPLAY 2」によってバッテリー切れの心配なく長時間でもゲームをプレイできる。

カラーラインナップはホワイトの一種類のみ。既にロジクールオンラインストアや通販サイト「Amazon」などで予約受付が開始されている。

【「PRO X2 SUPERSTRIKE」のスペック】 接続：有線、LIGHTSPEEDワイヤレス クリックボタン：SUPERSTRIKE（ハプティック誘導トリガーシステム） プログラム可能なボタン：5個 センサー：HERO 2（100～44,000DPI） 最大加速：88G 最大スピード：888インチ／秒 ポーリングレート：1,000Hz（有線時）、8,000Hz（LIGHTSPEED） サイズ：125×63.5×40mm 重量：61g バッテリー持続時間：最大90時間（使用条件により異なる） カラー：ホワイト 発売日：2月19日 価格：26,500円

