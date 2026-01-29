板倉滉が欠場のアヤックス、CL敗退が決定…ホームでオリンピアコスに敗戦
[1.28 欧州CL アヤックス 1-2 オリンピアコス]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は28日、リーグフェーズ最終節を各地で開催した。アヤックスは背中の痛みが伝えられているDF板倉滉がメンバー外になる中、オリンピアコスに1-2で敗れ、敗退が決まった。なおDF冨安健洋はリーグフェーズ中の加入のため、現時点では登録できずメンバー外。日本人選手2人はスタンドから観戦していた。
逆転突破へ勝利が求められるアヤックス。前半25分、右サイドから繋いで左サイドへ展開し、DFオーウェン・ワインダルがインナーラップでペナルティエリア内左手に入り込む。折り返したボールがゴール前にこぼれると、MFオスカル・グロフがゴールエリア内から左足を振ったが枠の上に外れた。
さらにアヤックスは前半33分、MFミカ・ゴドツが左サイドを縦に仕掛けてクロスを上げると、FWカスパー・ドルベリが合わせてゴールネットに押し込んだ。しかしVARが確認した結果、右足がわずかに出ていたとしてオフサイドだった。
前半アディショナルタイムにはオリンピアコスDFジュリアン・ビアンコーネが自陣ペナルティエリア内で左足のクロスを試みるもミートできず、そのまま左腕でボールに触れてしまう。ビアンコーネもプレーを止めてPKを覚悟する様子があったが、主審はノーハンドと判定。映像をよく見ると左すね付近に当たってから左腕に当たっていたため、意図的にプレーした後の偶発的な腕への接触はハンドの反則にしない基準を採用したとみられる。
0-0で折り返した後半7分、先制したのはオリンピアコスだった。最終ラインへのロングフィードからFWメフディ・タレミがクリアボールを拾い、MFジェルソン・マルティンスどのワンツーでペナルティエリア右に侵入。折り返しをマルティンスが収めてゴールに流し込んだ。
それでもアヤックスは後半20分、MFショーン・ステュアのシュートがMFクリストス・ムザキティスの右腕に当たってVARの介入を経てPKを獲得。このチャンスをFWドルベリが決めて1-1とした。
だが、2点目はオリンピアコス。後半34分にFWシキーニョが蹴った左CKをMFサンティアゴ・ヘッツェが頭でゴール右へ決めた。後がないアヤックスはその後チャンスを作るものの得点は生まれず、1-2で敗れて敗退が決まった。オリンピアコスは決勝トーナメントプレーオフに進む。
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は28日、リーグフェーズ最終節を各地で開催した。アヤックスは背中の痛みが伝えられているDF板倉滉がメンバー外になる中、オリンピアコスに1-2で敗れ、敗退が決まった。なおDF冨安健洋はリーグフェーズ中の加入のため、現時点では登録できずメンバー外。日本人選手2人はスタンドから観戦していた。
さらにアヤックスは前半33分、MFミカ・ゴドツが左サイドを縦に仕掛けてクロスを上げると、FWカスパー・ドルベリが合わせてゴールネットに押し込んだ。しかしVARが確認した結果、右足がわずかに出ていたとしてオフサイドだった。
前半アディショナルタイムにはオリンピアコスDFジュリアン・ビアンコーネが自陣ペナルティエリア内で左足のクロスを試みるもミートできず、そのまま左腕でボールに触れてしまう。ビアンコーネもプレーを止めてPKを覚悟する様子があったが、主審はノーハンドと判定。映像をよく見ると左すね付近に当たってから左腕に当たっていたため、意図的にプレーした後の偶発的な腕への接触はハンドの反則にしない基準を採用したとみられる。
0-0で折り返した後半7分、先制したのはオリンピアコスだった。最終ラインへのロングフィードからFWメフディ・タレミがクリアボールを拾い、MFジェルソン・マルティンスどのワンツーでペナルティエリア右に侵入。折り返しをマルティンスが収めてゴールに流し込んだ。
それでもアヤックスは後半20分、MFショーン・ステュアのシュートがMFクリストス・ムザキティスの右腕に当たってVARの介入を経てPKを獲得。このチャンスをFWドルベリが決めて1-1とした。
だが、2点目はオリンピアコス。後半34分にFWシキーニョが蹴った左CKをMFサンティアゴ・ヘッツェが頭でゴール右へ決めた。後がないアヤックスはその後チャンスを作るものの得点は生まれず、1-2で敗れて敗退が決まった。オリンピアコスは決勝トーナメントプレーオフに進む。