「娘が同じクラスの子に『なんで毎日同じ靴下なの？お金ないの？』と言われたらしい」



【写真】母が節約するために工夫したら…

黄色猫さん（＠theyell0wcat）がXに投稿すると、たちまち様々なコメントが届き話題になりました。実はいつも同じ靴下なのには理由が……詳しく聞きました。



そのときに公開した写真には、トップスやパンツ、様々な柄の靴下など子ども用衣類の新品がたくさん並んでおり、同じワンポイントの白靴下が10足も写っています！



娘さんは「お母さんはいつも同じやつを何個も買うんだよ」と説明したそうで、黄色猫さんは「ごめんね、定価429円の同じ靴下を10足も買って…（学校は白指定）」と心の中で謝罪したそうです。



「人の物をよく見てるよねぇ」

「学校で履く白なら3足や5足セットで買う人もたくさんいそうだけどね」

「同じの買って片方どっかいっちゃってもすぐペア作れるサイコーな買い方じゃないですか！」

「え、ラブトキの靴下 天下のナルミヤ」

「スティーブ・ジョブズと同じなのでと言い返しておきましょう」

「毎日同じもの（靴下1足）履いてる！って思ったのかな」

「思い返してみれば女子同士で靴下のワンポイントは把握してた」

「お金ないのは余計だなーと思ったけど、ほんとに昨日と同じ服の日パターン、あります…子もお気に入りでそればっか着たがるみたいな」



この投稿に、観察力に驚く人や、同じ商品を買う人のコメントが多数寄せられています。



今回の靴下は「1点につき300円オフクーポン」を活用して1足100円くらいで買えたというとってもお値打ちもの。人気のティーンズブランド「Lovetoxic」（株式会社ナルミヤ・インターナショナル）の商品です。



「小1なので、1足しか持ってない」と思われてしまいましたが、実はお買い物上手だった！という黄色猫さんに話を聞きました。



娘はたくさんの靴下に喜んでいて…

――小学1年生とのことですが、同じクラスの子はよく見ているのですね。



周りの子は結構流行に敏感だなと思っています。少し前だとラブブとか持ってる子が多かったです。靴下まで見られてるとは思わなかったのですが、学校は制服なので靴下や靴くらいでしかおしゃれができないのもあると思います。



――なるほど！制服なのですね。娘さんの靴下への感想は？



とにかくたくさんの新しい靴下に喜んでいました！すぐ毛玉ができてダメになる靴下が多いのですが、今回のラブトキは毛玉ができにくくて私も気に入っています。



――品質も良いのですね。ちなみに娘さんのファッションの好みは？



サッカーをやっているのでNIKEなどのスポーツブランドの服が好きです！ボーイッシュですね。



――「同じ靴下を複数買う」という方、たくさんいらっしゃいました。



家族全員同じ一色の無地靴下で過ごされているという方もいて頭いいなと思いました！片方無くしても使えるし、家族で仕分けしなくていいのは便利ですね。



◇ ◇



小1ともなるとファッションや雑貨に目覚めたり、流行に敏感になり始める時期。同じクラスの子がどのように思っての発言であったのかは不明ですが、娘さんが気に入って喜んで履いてくれているのが一番ですね。



そして、「当方セール界隈です」という黄色猫さんによると、今回の写真に写ってた靴下や他の衣類はあわせて約7000円くらいで購入したものだったというのだから驚き。すぐにサイズアウトしてしまう子ども服をコスパ良く購入されていました。



黄色猫さんは「お得好き主婦」のじんさん（@jing1809t）としてもXで様々な情報を発信中。この年末年始にはおせちをお得に食べられたのが嬉しかったそうで「お得界隈では15000〜20000円のおせちが3000円〜5000円前後で買われてる方が多かったです。味も美味しくて家族で堪能しました」とのこと。気になる方はアカウントのチェックを。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・太田 真弓）