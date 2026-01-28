生まれたときから犬がいた…そんな女の子の尊い姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で21万回再生を突破し、「もう可愛くて可愛くて…」「最高に癒されます」「笑顔になってしまいました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：1歳の女の子が『生まれた時から犬と過ごした』結果→言葉は通じなくても…目と目での『意思疎通』】

わんこたちのオヤツの時間

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんは、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃんの日常を紹介しています。

この日、お散歩が終わると、普段はあげない犬用ガムを与えたといいます。うにくんとおからちゃんは、美味しいガムに大喜び♪それぞれの場所まで持っていき、夢中で食べていたといいます。

おからちゃんがガムを噛む姿を見つめていたのが、1歳の女の子『ほの』ちゃん。ほのちゃんは、おからちゃんのガムを持ってあげようと奮闘していたそうです。普段からとっても仲良しだというみんな。おからちゃんが食べにくいだろうと感じ、手伝ってあげたかったのでした。

目と目で意思疎通をとる2人

しかし、ガムを噛んでいる最中に手を出すのはトラブルのリスクも。投稿主さんが「そっとしてあげてね」というと、素直に手を離したといいます。

そこに、早々とガムを食べ終えたうにくんが登場。うにくんは、ほのちゃんの前まで行き、何かを伝えようとしていたそうです。

うにくんとほのちゃんは、当然ながら会話はできません。しかし、お互いに目を合わせ、会話をしているような雰囲気があったとか。どうやら、うにくんはガムのおかわりを欲していたようです。

気持ちを汲む1歳児に感嘆♡

うにくんの目線や行動から、おかわりをねだっていることを察したほのちゃん。おからちゃんが食べこぼしたガムの欠片を拾い、うにくんに差し出していたといいます。おかわりが叶って、うにくんも大喜び…！！

実は、ほのちゃんは、生まれたときからうにくん＆おからちゃんと一緒。言葉を話せなくても、目を見るだけで心が分かるようになったといいます。仲睦まじい3兄妹の光景に、思わず癒されてしまいますね♡

この投稿には「本当の兄妹みたい」「みんな優しい顔してる」「理想の家族です」などの温かなコメントが寄せられています。

うにくん＆おからちゃん＆ほのちゃんの微笑ましい日常は、YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。