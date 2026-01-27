Snow Manの佐久間大介が1月26日、自身のInstagramを更新。宮舘涼太とのユニット曲「地球してるぜ」、目黒蓮とのユニット曲「Hot Flow」のMVオフショットをアップした。

（関連：【写真】Snow Man 佐久間大介、宮舘涼太＆目黒蓮とのユニット曲MVオフショ 「どっちのさっくんも美人さん」「神MVありがとう」）

Snow Manは1月23日に4thアルバム『RAYS』（2024年10月30日発売）と5thアルバム『音故知新』（2025年11月5日発売）に収録されているユニット曲のMVを公開。

佐久間はInstagramに「ユニット曲」と題し、MVオフショットを投稿。シャワーヘッドを持った笑顔の目黒との2ショット写真や、宮舘とキラキラのヒーローアイドル衣装でビシッとポーズを決めて歌う1シーンを公開。「Snow ManのYouTubeでMV公開されてます (^^) 」「ぜひ見てください (^^)」とMVを紹介した。

コメント欄には「どっちのさっくんも美人さんよねぇ」「風呂友とエコ友」「どちらのユニットも最高です」「神MVありがとう」といったコメントが寄せられている。

（文＝本 手）