『めざましテレビ』（フジテレビ系）の公式SNSにて、Snow Manの目黒蓮と浜辺美波のオフショットが公開され、注目を集めている。

【画像＆動画】目黒蓮＆浜辺美波『めざましテレビ』オフショット／『ほどなく、お別れです』完成披露舞台挨拶の様子

番組では、映画『ほどなく、お別れです』でダブル主演を務める目黒と浜辺がインタビューに登場。人生の「区切り」でもらった言葉や、プライベートでの“区切り”について語るほか、日常生活で使ってみたい特殊能力についてもトークを展開した。

■黒スーツ姿で魅せる目黒蓮、浜辺美波との2ショット公開

公開された写真には、グリーンのカーテンを背景に並び立つ目黒と浜辺の姿が収められている。

目黒は前髪をナチュラルに流し、ブラックのベルベットスーツに黒シャツを合わせたシックな装いで登場。全体をワントーンでまとめたスタイルながら、ほどよく光沢のある素材感が品の良さを引き立て、ジュエリーがさりげなく輝いている。

一方の浜辺は、髪をすっきりとまとめ、ホワイトブラウスにブラックスカートを合わせたシンプルなスタイル。清潔感のある佇まいが印象的だ。

ふたりは並んで笑顔を見せており、手にした“めざましくん”の持ち方にもそれぞれの個性が表れている。

ファンからは「脚が長い」「かっこよすぎ」「ぬいぐるみの抱っこの仕方が優しい」「どうしようもなく愛おしい」「美しい」「スタイルの良さが際立ってて素敵」「最高のスタイリング」「眼福」「笑顔めっちゃかわいい」といった声が寄せられている。

■同じ衣装の『ほどなく、お別れです』完成披露舞台挨拶の様子

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/