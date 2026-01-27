目黒蓮がブラックコーデですらり全身ショット披露！やわらかな笑顔に「かっこよすぎ」「脚が長い」「最高のスタイリング」「眼福」と反響
『めざましテレビ』（フジテレビ系）の公式SNSにて、Snow Manの目黒蓮と浜辺美波のオフショットが公開され、注目を集めている。
【画像＆動画】目黒蓮＆浜辺美波『めざましテレビ』オフショット／『ほどなく、お別れです』完成披露舞台挨拶の様子
番組では、映画『ほどなく、お別れです』でダブル主演を務める目黒と浜辺がインタビューに登場。人生の「区切り」でもらった言葉や、プライベートでの“区切り”について語るほか、日常生活で使ってみたい特殊能力についてもトークを展開した。
■黒スーツ姿で魅せる目黒蓮、浜辺美波との2ショット公開
公開された写真には、グリーンのカーテンを背景に並び立つ目黒と浜辺の姿が収められている。
目黒は前髪をナチュラルに流し、ブラックのベルベットスーツに黒シャツを合わせたシックな装いで登場。全体をワントーンでまとめたスタイルながら、ほどよく光沢のある素材感が品の良さを引き立て、ジュエリーがさりげなく輝いている。
一方の浜辺は、髪をすっきりとまとめ、ホワイトブラウスにブラックスカートを合わせたシンプルなスタイル。清潔感のある佇まいが印象的だ。
ふたりは並んで笑顔を見せており、手にした“めざましくん”の持ち方にもそれぞれの個性が表れている。
ファンからは「脚が長い」「かっこよすぎ」「ぬいぐるみの抱っこの仕方が優しい」「どうしようもなく愛おしい」「美しい」「スタイルの良さが際立ってて素敵」「最高のスタイリング」「眼福」「笑顔めっちゃかわいい」といった声が寄せられている。
■同じ衣装の『ほどなく、お別れです』完成披露舞台挨拶の様子
