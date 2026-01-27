俳優の仲野太賀（32歳）が、1月24日に放送されたトーク番組「豊臣兄弟！トークスペシャル 仲野太賀×池松壮亮」（NHK総合）に出演。兄弟役を演じる池松壮亮と似ているところは山ほどあると語った。



NHK大阪ホールで、大河ドラマ「豊臣兄弟！」の初回放送が行われた際に、主演の仲野太賀と池松壮亮によるトークショーも開催され、その様子が放送された。兄弟役ということで、「お互い似ているところは？」という質問が出ると、仲野は「山ほどありそうじゃないですか？背格好もそうだし、好きなものとかも昔っから一緒ですもんね」と自分の気に入っている帽子をかぶって地方の撮影に出かけたら同じ帽子をかぶった池松がいる、というのは「ざらにある」と語る。



池松も撮影に入ってからずっと映画に行けておらず、やっと撮休日に映画を観に行こうと満員の映画館に座ったら目の前に仲野がいて「ポップコーン食べさせてあげました」と語った。