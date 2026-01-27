俺は太陽の子！ 「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーBLACK RX」が2月2日に予約開始「仮面ライダーBLACK」と「シャドームーン」も真骨彫製法に再び登場
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーBLACK RX」を2月2日に予約受付を開始する。発売は8月を予定し、価格は11,000円。
本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーBLACK RX」の主役ライダー「仮面ライダーBLACK RX」をS.H.Figuarts（真骨彫製法）シリーズで立体化したもの。
骨格推定造形により当時の「仮面ライダーBLACK RX」の造形やディテールを忠実に立体化され、変身ベルト「サンライザー」はクリアパーツに覆われた二重構造をS.H.Figuartsサイズで初再現されている。
専用武器「リボルケイン」は刀身とグリップが分解可能な構造となっており、シルバーの刀身をグリップに付け替えて遊ぶことができる。そして、光のエネルギーに包まれた青白く輝く刀身は蓄光素材により暗闇で光り輝く演出が施されている。
そして、「リボルケイン」には「サンライザー」から引き抜くシーンを再現できる蓄光素材のグリップと交換用ベルトパーツ、敵に刺した後に光エネルギーを送り込むシーンをイメージした短い刀身パーツも付属する。
さらに、「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーBLACK キングストーンフラッシュエディション」と「S.H.Figuarts（真骨彫製法） シャドームーン シャドーフラッシュエディション」の商品化も発表された。
