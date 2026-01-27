連載・日本人フィギュアスケーターの軌跡

第10回 宇野昌磨 前編（全３回）

2026年２月のミラノ・コルティナ五輪を前に、21世紀の五輪（2002年ソルトレイクシティ大会〜2022年北京大会）に出場した日本人フィギュアスケーターの活躍や苦悩を振り返る本連載。

第10回は、2018年平昌五輪、2022年北京五輪に出場し、団体戦を含めて日本フィギュア界最多となる３つのメダルを獲得した宇野昌磨の軌跡を振り返る。前編は、急成長を遂げたジュニア時代からシニアのトップ選手への道のりをたどる。



2015年の世界ジュニア選手権で初優勝した当時17歳の宇野昌磨 photo by Kyodo News





【シニアデビュー前に大躍進】

ジュニア最後のシーズンだった2014−2015シーズン、宇野昌磨は４回転トーループとトリプルアクセルをプログラムに入れ、一気に飛躍した。

このシーズンの全日本ジュニア選手権はフリーのジャンプで４回転倒という悔しい内容ながら初優勝し、初進出のジュニアGPファイナルはショートプログラム（SP）３位からフリーで４回転トーループ１本とトリプルアクセル２本の構成をノーミスで決めて逆転優勝を果たした。

そして全日本選手権も、小塚崇彦や町田樹を抑えて羽生結弦の次ぐ２位になり、３回目の出場だった世界ジュニア選手権は日本人選手として羽生以来５年ぶり５人目の優勝を達成した。当時、宇野はこう話していた。

「世界ジュニアは（結果を）意識しないでおこうと思っていたけれど、周りからも期待されて『優勝しなきゃ』と考えてしまいました。フリーは４回転を跳ぶことさえできなかったなかで、ミスのあとをうまくまとめられたのはフリーでボロボロになりながらも優勝できた全日本ジュニアがあったから。以前だと『取り戻さなければ』と焦ってしまいましたが、ショートの貯金があることを意識できた。終わったあとも『失敗した』ではなく、『よかった』という感じでした」

全日本選手権２位という結果に、周囲からは「世界選手権代表に」との声も上がったが、「ケガが長引いていたので、僕が出てもなんの役にも立たなかったと思います」と宇野。世界選手権出場はなかったが、希望していたシニアの大会は四大陸選手権を経験でき、自己最高得点の256.45点で５位に入った。

充実したジュニアラストシーズンを終えた宇野。シニアデビューシーズンを控えた2015年６月のアイスショー「ファンタジー・オン・アイス」では、以前のジュニアらしい様子とは違う、立ち姿に力強さを感じさせる一変した雰囲気をまとっていて驚かされた。

そしてそのショーで演じた新SP『レジェンド』も、これまでとは違う荒々しさを感じさせる演技。とくに後半のステップシークエンスは激しい動きで、完成を楽しみにさせた。

「新しい４回転にも挑戦したいけれど、シニアでやっていくなかで僕に足りないのは、ジャンプ以上に表現力やスケーティング。これまで表現だけの練習はオフシーズンにちょこちょこやるだけでしたが、最近はしっかり時間を取っています」

【史上初の大技ジャンプを成功】

そんな宇野のシニア初シーズン。フリーのみで競う団体戦のジャパンオープンでは、４回転トーループを入れた構成をノーミスで滑り、ソチ五輪２位のパトリック・チャン（カナダ）を抑えて185.48点の高得点を出し１位に。日本チーム優勝の原動力になった。

GPシリーズ初戦のアメリカ大会は、SPで４回転トーループと３回転フリップ＋３回転トーループを基礎点が1.1倍になる後半に入れ４位発進。そこからフリー１位で巻き返して総合２位の初表彰台をゲット。そして、次のフランス大会のSPをわずかなミスに抑えて自己ベスト更新の89.56点で１位に。フリーはSP当日にパリで起きた同時多発テロ事件の影響で中止になって優勝が確定してGPファイナル進出を果たした。

スペインで開催されたGPファイナルは、羽生結弦が前戦のNHK杯に続く２回目の300点超えを出して歴代世界最高得点を330.43点とし、強烈な印象を残した。地元のハビエル・フェルナンデス（スペイン）もフリーで史上２人目の200点超えを果たし合計292.95点というハイレベルな大会のなか、宇野はSPで後半の４回転トーループを転倒し、４位発進となったが、フリーは４回転トーループ２本とトリプルアクセル２本を確実に跳び、自己ベストの190.32点を獲得。合計を276.79点にして３位に入った。

「GPファイナルで表彰台に上がるとはまったく思っていませんでした。悪い順位だとイヤだったけれど、フリーは自分の満足できる演技ができてよかったです。６分間練習が悪かったからこそ焦るのではなく、『やってやるぞ』という感じになって、一つひとつのジャンプに集中できました」

宇野はそう話し、シニアのトップレベルで戦えることを確認した。

その後の全日本選手権では、フリーで冒頭の４回転トーループが２回転になったあと、最後の３連続ジャンプでリカバリーを図ったが成功しなかった。得点は169.21点も、「逃げずに攻めたことは満足している」と振り返った。ノーミスだったSPの貯金が効いて総合２位になり、初の世界選手権へと駒を進めた。

その大舞台は総合７位になり、２位の羽生とともに翌2017年の世界選手権出場枠を２枠から３枠に増やす役割を果たしたが、SP、フリーともにミスが出て264.25点にとどまった。

「今までいつも以上に練習した時はいい演技ができて報われていましたが、今回は『これだけ練習をしたのにこんな演技か......』という結果。練習量以外に問題があるとしか思えない」と、宇野はもやもやする気持ちを口にした。

それでも2016年4月に初開催となった地域別対抗戦のコーセー・チームチャレンジカップでは、ISU公認大会史上初の４回転フリップを成功。得点は非公認記録ながらSPで105.74点、フリーで192.92点と自己最高得点を上回ってシーズンを終えた。

翌2016−2017シーズンは、初戦のロンバルディア杯から、SPとフリーともに４回転フリップを入れる新たな構成に挑んだ。GPシリーズのアメリカ大会は自己ベストの279.34点で優勝すると、次のロシア大会ではSP１位からフリーでフェルナンデスに逆転される総合２位だったが、285.07点とさらに自己ベストを更新した。

２回目の出場となったGPファイナルは、総合３位で表彰台に上がる。羽生がインフルエンザ感染で欠場した全日本選手権は、フリーで４回転４本構成の強みを生かして初優勝を果たした。

そして２月の四大陸選手権。SPで初の100点台となる100.28点を獲得すると、フリー冒頭で４回転ループを決め、ネイサン・チェン（アメリカ）と羽生に次ぐ総合３位に。２回目の世界選手権はSPを104.86点で２位につけると、フリーでは223.20点を出した羽生に逆転されたが、「もう開き直って自分のことだけをやろうと思った」と、自身初の200点台に乗せる214.45点を出す。合計319.31点で総合２位だった。

シーズン最終戦の世界国別対抗戦後に宇野は、「すごく充実した楽しいシーズンでした」と振り返り、次への意欲をこう話した。

「シーズン途中でジャンプの難易度を上げたことがよかった。４回転フリップだけの時はなかなかまとめられなかったですが、４回転ループも入れたことによって、不安がループだけに集中したのか、他のジャンプが安定してきました。来季も攻め続けたいと思うし、楽しいと思える試合をひとつでも多くしたいです」

【久しぶりに見せた笑顔】

2017−2018平昌五輪シーズンは、「攻め続ける」という言葉どおりに、初戦のロンバルディア杯からフリーに４回転サルコウを入れる４回転４種類５本の構成に挑む。そのフリーは冒頭の４回転ループでわずかなミスはあったものの、以降は後半に入れた３本の４回転を含めてきっちり決めて自己最高得点の214.97点を獲得。合計でも自己ベストを塗り替える319.84点と、好スタートを切った。

GPシリーズでは、４回転サルコウを入れなかったカナダ大会は301.10点で優勝したが、次のフランス大会はインフルエンザが治ったばかりで体調が万全ではなく273.32点の２位。久しぶりにフリーで４回転サルコウを入れて４回転５本としたGPファイナルも、後半の４回転トーループ２本が崩れて、チェンをかわしきれず２位だった。

さらに、羽生がケガで欠場した全日本選手権では４回転４本にして283.30点で優勝はしたものの、ミスを続ける結果に終わった。フリーでは後半の４回転フリップで転倒したあとの４回転トーループを両足着氷で連続ジャンプにできなくなると、単発の4回転トーループをダブルアクセル＋４回転トーループに変更して挑戦。そのセカンドは２回転にとどまり、その後の３連続ジャンプも最後が１回転になった。

「（変更したダブルアクセル＋４回転トーループは）絶対に跳べないというのはわかっていたけれど、ここでやらないことが何になるのかという気持ちがすごく出ていたので挑みました」と、納得いかないなかでの迷いを吐露していた。

ボーヤン・ジン（中国）に次ぐ２位になった四大陸選手権では、後半に入れた４回転２本とトリプルアクセルからのコンビネーションジャンプ２本はすべて跳びきって得点源として機能させ、197.45点を獲得。合計は297.94点にした。

「失敗してもそこから立て直す練習をしてきたのでそれが試合でもできました。シーズン前半よりいい練習を積み上げてきたし、自分の求めているものはまだまだ上にあるので達成感はありませんが、後半の４回転トーループが跳べたことはうれしかった。これをスタートとして、もっといい演技ができたらいいなと思います」

宇野はそう言って、久しぶりに納得の笑顔を見せていた。

中編につづく

【プロフィール】

宇野昌磨 うの・しょうま／1997年12月17日、愛知県生まれ。全日本選手権優勝６度、世界選手権連覇、2018年平昌五輪銀メダル、2022年北京五輪銅メダルなど華々しい成績を残す。2024年に現役引退し、現在はアイスショー出演などプロスケーターとして活躍している。2025年からは自身が企画・プロデュースしたアイスショー『Ice Brave』および『Ice Brave 2』を開催。