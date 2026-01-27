日本に喫した“0-4惨敗”で非難の嵐　中国選手のSNSは炎上騒動　大手メディアも糾弾「1人や2人の選手の問題ではない」

日本との地力の差が浮き彫りとなる完敗を喫した中国(C)Getty Images

日本に圧倒された中国代表戦士が厳しい批判を受けている。

発端となったのは、現地時間1月24日にサウジアラビアのジッダで行われた「AFC U23アジアカップ」の決勝だ。大会史上初となる連覇を目指していた大岩剛監督率いるU-23日本代表は、U-23中国代表を4-0で撃破した。

文字通りの波状攻撃に歯が立たなかった。決勝までを無失点で勝ち上がり、自信を深めていた中国だったが、日本の冷静な試合運びに翻弄された。12分に大関友翔に先制点を献上すると、あれよ、あれよと4失点。反撃の術もなく、アジア制覇の夢は散った。

当然、悔しさはこみ上げる。そうした中で、試合後に自身のSNSを更新した王宇東は「計画は未完だが、これからも戦い続ける」と発信したが、ピッチ上で集中を欠くようなミスを犯していた同選手に、ファンの怒りは収まらず厳しい意見が飛び交ったのだ。