Amazonでは、1月22日（木）9:00から1月27日（火）8:59まで「Amazonウィンターセール」を、1月27日（火）から2月2日（月）23:59まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。

充電器などでおなじみのアンカーも、多くの製品をセール価格で販売しています。

Anker MagGo Wireless Charging Station (Foldable 3-in-1) Qi2対応 マグネット式 3-in-1 ワイヤレス充電ステーション/ワイヤレス出力/Apple Watchホルダー付 MagSafe対応 iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max / 16 / 15 / 14 / 13 ホワイト

ケーブルレスで3台のデバイスを充電できる充電器

「Anker MagGo Wireless Charging Station (Foldable 3-in-1)」は、持ち運びできる3 in 1のマグネット式充電器です。Qi2対応のiPhone、ワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電できます。

折りたたみ式で、本体約180gと軽量なので、持ち運びしやすいのが特徴。またワイヤレス充電が可能なので、デスクがケーブルでごちゃつくことなく、すっきりさせられます。外出用、デスク据え置き用のどちらでも重宝しそうです。

Qi2対応のiPhoneであれば最大15W、ワイヤレスイヤホンとApple Watchはそれぞれ最大5Wの出力で充電できます。もちろんAndroidも充電可能です。

通常価格は14,990円（税込）のところ、セール期間中は20％オフの11,990円（税込）。充電周りをすっきりさせたい、複数のデバイスを同時に充電させたいけどアイテム選びに悩んでいる、といった人は注目してみてください。

